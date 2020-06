Ein heißer Sommer mit stark eingeschränkten Urlaubsmöglichkeiten und geschlossenen Freibädern ist vor allem für Familien mit Kindern ein Schreckenszenario. Tatsächlich entschieden bereits mehrere Kommunen und Betreibervereine, ihre Bäder dieses Jahr nicht zu öffnen. Zu schwer kontrollierbar erscheinen die Vorgaben der Corona-Landesverordnung und eine Öffnung finanziell wenig lukrativ. Doch gleichzeitig tun sich alternative Zufluchtsorte für Schwimmer und Sonnenanbeter auf: Die Badeseen in der Region sind demnächst wieder zugänglich oder können bereits heute genutzt werden.

Wann öffnen die Badeseen wieder?

Starkholzbacher See zwischen Hall und Michelfeld war inklusive Liegewiese seit Beginn der Corona-Pandemie nicht gesperrt. An warmen Tagen war der See in den vergangenen Wochen und Monaten als einzige Bademöglichkeit auf Haller Gemarkung stark frequentiert. Für Entspannung am Starkholzbacher See könnte die Öffnung des Haller Schenkenseebades sorgen, die für den 1. Juli geplant ist. Freibad Gaildorf Öffnung am Donnerstag: Das müsst Ihr beachten Gaidorf Derzwischen Hall und Michelfeld war inklusive Liegewiese seit Beginn der Corona-Pandemie nicht gesperrt. An warmen Tagen war der See in den vergangenen Wochen und Monaten als einzige Bademöglichkeit auf Haller Gemarkung stark frequentiert. Für Entspannung am Starkholzbacher See könnte die Öffnung des Haller Schenkenseebades sorgen, die für den 1. Juli geplant ist.

Die Crailsheimer Stadtverwaltung hatte den Degenbachsee zwischen Jagstheim und Alexandersreut bereits im März abgesperrt. Schilder warnen Besucher bei Betreten des Areals vor hohen Geldbußen. Mitte kommenden Woche jedoch sollen die Verbote aufgehoben werden: „Wir knüpfen die Öffnung des Degenbachssees an die Freigabe der Schwimmbäder. Nachdem die Stadtwerke bekannt gegeben haben, dass sie zum 1. Juli die Bäder wieder freigeben, ist dann auch das Schwimmen im See wieder möglich“, schreibt Pressesprecher Christian Herse.

Lediglich drei Kilometer Luftlinie vom Degenbachsee entfernt befindet sich ein weiteres beliebtes Badegewässer: der Reiglersbachsee bei Weipertshofen. Voraussichtlich ab dem 14. Juli soll dort Baden und Relaxen wieder erlaubt sein, sagt Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel. Nachdem 10.000 Kubikmeter Schlamm herausgebaggert wurden, um das ursprüngliche Stauvolumen wieder herzustellen, sei der Reiglersbachsee mittlerweile wieder vollgelaufen. „Das haben wir den reichlichen Niederschlägen der letzten Wochen zu verdanken“, so Strobel.

Der Neumühlsee zwischen Michelfeld und Waldenburg ist bereits seit dem 8. Juni wieder zugänglich. Die Waldenburger Stadtverwaltung weist darauf hin, dass beim Schwimmen und auf der Liegewiese die Corona-Abstandsregeln aber unbedingt eingehalten werden müssen. An den Wochenenden sei die DLRG vor Ort und der Badebetrieb somit überwacht.

Wegen seines kalten, sauberen Wassers gilt der kleine Gröninger Badeteich als Geheimtipp. Nachdem er zu Beginn der Corona-Krise noch gern aufgesucht wurde, wurde das Wasser zwischenzeitlich abgelassen. Laut Satteldorfer Gemeindeverwaltung soll im Gröniger Teich noch in diesem Sommer wieder gebadet werden können – allerdings frühestens ab 1. Juli.

Am Diebachstausee bei Fichtenberg wurden die Verbotsschilder kürzlich entfernt. Seit dem 15. Juni darf wieder gebadet werden. Gleiches gilt für den Kressbachsee, für den die Ellwanger Stadtwerke einen eingeschränkten Badebetrieb organisieren. Auch am Fornsbacher Waldsee und am Orrotsee bei Rosenberg darf man wieder ins kühle Nass springen.

Breitenauer See sind sämtliche Wassersportaktivitäten wieder erlaubt. Eine Badeaufsicht durch die DLRG ist allerdings erst ab dem 27. Juni gewährleistet. Badesee in Ellwangen Kressbachsee ist ab Montag wieder offen Ellwangen Nach mehrwöchigen Verboten steht auch der größte See Nordwürttembergs Erholungssuchenden wieder offen: Amsind sämtliche Wassersportaktivitäten wieder erlaubt. Eine Badeaufsicht durch die DLRG ist allerdings erst ab dem 27. Juni gewährleistet.

Zahl

Anlauf steht hier, hier die Erklärung