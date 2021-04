Dutzende Menschen sitzen in Gruppen zusammen, kaum einer trägt eine Maske. Man unterhält sich, genießt die warmen Sonnenstrahlen, ein Eis oder kühles Getränk: Manch einer, der in der Woche vor Ostern oder auch am gestrigen Freitagnachmittag über den Unterwöhrd in der Haller Innenstadt lief, d...