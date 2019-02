Militär Lärm lässt sich nicht ausschließen

Norbert Acker

Regelmäßig üben Einheiten der US-Army auch im Landkreis Schwäbisch Hall – allerdings in eher kleinem Umfang. Die Manöveranmeldungen werden dazu vom Landratsamt veröffentlicht. Meist sind sie nicht besonders aussagefähig und oftmals führen auch Anfragen bei den für die übenden Einheiten zuständigen Pressestellen nicht zu mehr Erhellung über den genauen Umfang der geplanten Übungen. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des „Training Command“ der 7th-US-Army mit Sitz in Grafenwöhr im Oberpfälzer Landkreis Neustadt hat sich jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung etwas detaillierter zu einer Übung der 12th-Combat-Air-Brigade geäußert. Die Hubschrauberkampfeinheit, die im mittelfränkischen Ansbach stationiert ist, hat nämlich im Zeitraum vom 1. bis 28. Februar Übungsflüge und Landungen im Bereich des Landkreises Schwäbisch Hall angemeldet (wir berichteten).

„Ich denke, es gibt ein paar Missverständnisse zum Umfang der Übung“, schreibt Daniela Vestal, Sprecherin des Training Command der siebten US-Armee. „Es handelt sich dabei um eine Routineanfrage und nicht um ein spezifisches Training.“ Die Piloten der Ansbacher Einheit würden mehrmals die Woche fliegen. Dabei folgten sie offiziellen deutschen Vorgaben, die regeln, wie oft sie bestimmte Routen und Landezonen nutzen dürfen. „Aus diesem Grund gibt es für die jetzt angemeldete Übung auch kein spezifisches Übungsszenario“, so Vestal. Der angemeldete Bereich, umfasst laut Manöveranmeldung auch fünf Landeplätze auf unbebauten Flächen im Landkreis. Die Sprecherin ergänzt, dass man nicht genau sagen könne, wie viele Flüge überhaupt stattfinden werden. Angemeldet sind Landestellen in und am Rande von Waldgebieten auf den Gemarkungen von Crailsheim, Kreßberg, Satteldorf, Schwäbisch Hall und Stimpfach.

Laut Anmeldung sind auch Nachtflüge erlaubt. „Unsere Piloten müssen ihre Professionalität bei Tag wie bei Nacht pflegen“, erklärt die Army-Sprecherin. Hierbei halte man sich an die offiziellen Regelungen, die das Militärische Luftfahrthandbuch Deutschland vorschreibe. Die in der Anmeldung für die Übung genannte Abkürzung „HFCA LZ Training“ stehe für „Helicopter Flight Coordination Area Landing Zone“.

Da es sich um eine Routineübung handelt, könne man außerdem nicht mitteilen, wie viele Hubschrauber der Einheit auf einmal im Einsatz seien, ergänzt Vestal. Die Brigade verfüge über die schweren Apache-Kampfhubschrauber, mittlere Black-Hawk-Transport­hubschrauber und schwere Chinook-Transporthubschrauber. „Es ist der Einsatz aller drei Helikopter-Typen erlaubt und möglich“, ergänzt die Sprecherin.

Ganz auszuschließen ist Fluglärm bei der Übung natürlich nicht. „Wir versuchen, unsere Flugrouten so zu planen, dass zusätzliche Lärmbelastung zumindest minimiert wird“, verspricht Vestal. „Aber es gibt trotzdem immer Lärm. Jedes Mal, wenn wir fliegen.“ Das lasse sich leider nicht vermeiden.

Zwei Übungen pro Jahr

Im Landkreis Hall werden pro Jahr durchschnittlich zwei Übungen der US-Armee angemeldet. Das zeige die Erfahrung der vergangenen Jahre, sagt auf Nachfrage Simone Bocher-Hohenstein von der Pressestelle des Landratsamts. Es handele sich um eine Übung im Frühjahr und eine im Herbst – der Zeitraum umfasse immer einen Monat. Seit ein paar Jahren gebe man die Informationen auch an die Presse. „Wir haben zuvor immer wieder Anrufe von Bürgern bekommen, die wissen wollten, was denn die US-Hubschrauber bei uns machen“, so die Pressesprecherin. Im vergangenen Jahr habe es zudem eine Übung einer Logistikeinheit der Bundeswehr gegeben, die den Landkreis aber nur am Rande betroffen habe.

Die Anmeldungen gehen laut Bocher-Hohenstein nach der flugsicherheitsrechtlichen Genehmigung rein informell beim Landratsamt ein. Die Stabsstelle Katastrophenschutz kommuniziert sie dann an die betroffenen Kommunen, die Straßenmeistereien in Crailsheim, Gaildorf und Schwäbisch Hall, das Landwirtschafts- und das Forstamt, die drei Kreiszeitungen sowie das für den Landkreis zuständige Polizeipräsidium Aalen.