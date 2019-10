„Ja, wir haben wirklich einige Baustellen momentan“, so Mainhardts Bürgermeister Damian Komor. Über die öffentlichen Maßnahmen informiert Ortsbaumeister Volker Heiden regelmäßig auf der Gemeinde-Homepage. Die Oktoberliste ist lang. Sie reicht von Bubenorbis bis Finsterrot und hat ihren Schwerpunkt im Hauptort. „Das eigentliche Problem sind nicht die Sperrungen, sondern ihre räumliche Nähe. Im Schönblick sind derzeit drei Bauherren auf engsten Raum am Bauen“, erläutert Ortsbaumeister Heiden. Die Wegeführung gestaltet sich als herausfordernd.

Baustellengeräte piepsen und dröhnen

„Das Schlimme ist, dass sie überall aufmachen“, meint Anwohner Willi Merkle und zeigt mit seinem Arm rundum. Dort piepsen die Betonmischer, dröhnen Maschinen, dreht sich der Kran. Mehrere Baustellen sind zu sehen und auch zu hören. Aus allen Himmelsrichtungen. „Wir kommen hier teilweise kaum mehr raus“, setzt er hinzu. Gerade für Berufstätige und Familien sei es die letzten Monate eine harte Zeit gewesen. Für alle Anwohner ein Kraftakt und eine Geduldsprobe. „Es geht ja nun schon über zweieinhalb Jahre“, so Gisela Merkle. „Es ist eine Zumutung für uns“. Oft wüssten die Nachbarn nicht, wo sie parken sollten, viele Buchten seien mit Baumaterial zugestellt und es herrsche Halteverbot in den ohnehin engen Straßen. „Schönblick, Hochacker, Kirchstraße, Baadstraße, überall waren oder sind die Straßenzüge aufgebuddelt und gesperrt“, zählt sie auf. Das sei auch im Notfall schwierig für die Rettungswagen im Irrgarten der Straßenschilder und Enge. „Mit dem Fensterputzen komme ich kaum nach, so viel Staub und Dreck liegt in der Luft“, seufzt sie. Der komme nun von der Baustelle am Quartier Schönblick, gleich gegenüber ihres Hauses.

„Wir werden im Schönblick im Dezember mit den Straßen fertig“, weiß Komor. Weil sich die Straßensanierung so gezogen habe, sei es zu dieser schwierigen Parallelität von den Nahwärmeverlegungsarbeiten durch die Stadtwerke und dem Bauvorhaben der Kommunalbau gekommen. Es habe nicht wenige Beschwerden gegeben, bedauert Heiden. „Ich kann nur sagen, dass ich das absolut nachvollziehen kann. Hier kann die Gemeinde nur um Verständnis bitten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“ Wenn Missstände wie Lkw-Entladungen mitten auf der Straße der Verwaltung zugetragen worden seien, habe man die Firmen direkt kontaktiert. „Ich habe vollstes Verständnis für die Leute da draußen“, unterstreicht auch der Bürgermeister.

Aber was könne die Konsequenz sein? In Zeiten der Hochkonjunktur beim Bau sei der Personalmangel deutlich zu spüren. „Die Verzögerungen sind kein Mainhardter Problem“, setzt er hinzu. „Wenn man kurze Fristen setzt, lassen es sich die Unternehmen kosten“, erzählt Komor. „Schnelligkeit ist teurer“. Diese Problematik gebe es derzeit im Umfeld der Schulsanierung, was auch im Gemeinderat thematisiert werde.

Dafür könne er bei den anderen Baumaßnahmen sagen: „Wir halten überall den Kostenrahmen ein.“ Nur eben mit längeren Fristen. Da habe man eine große Verantwortung, schließlich seien es Steuergelder. „Seit Anfang der Woche ist nun der Hauptort am neuen Wasserturm angeschlossen“, freut er sich über den Abschluss der bislang größten Baustelle im Ort. Momentan erfolgen Außenarbeiten rund um den Turm in Hohenstraßen und die Hohe Straße selbst werde 2020 saniert.

Längerer Weg in die Kita

Im Bereich der Schule und des Kindergartens hat sich das Bild völlig gewandelt. Die Schultheiß-Huzele-Straße existiert nicht mehr. Fußgänger können noch den Weg entlang des Bauzauns nutzen, Eltern mit ihren Sprösslingen haben längere Laufwege. Während der Hangauffüllung sei im Steinbühl ein Parkverbot und eine Ampel eingerichtet worden, so Komor. Die Wiese hinter der Waldhalle ist nun Standort des Ausweichquartiers während der Schulsanierung, die bereits ihre langen Schatten vorauswirft.

„In Bubenorbis kam es in der Stuttgarter Straße auch zu Verzögerungen“, weiß Komor. Dort habe die Gemeinde beim Dorfgemeinschaftshaus ein Haus kaufen können, das zugunsten von Parkflächen abgerissen wurde. „Wir werden am 27. Oktober um 13 Uhr den neuen Wasserturm einweihen. Ab 14 bis 17 Uhr sind unsere Großbaustellen offen“, lädt der Bürgermeister die Gemeinde ans Sternareal, zum Quartier Schönblick und zu den Schulmodulen ein.

