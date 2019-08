Ein 59-jähriger Kupferzeller hat Leukämie. Die DKMS veranstaltet in Niedernhall eine Typisierungsaktion.

Mit dem Hilferuf „Joe möchte noch nicht sterben!“ will die DKMS Menschen in der Region animieren, sich für die Spende von Stammzellen typisieren zu lassen.

Der 59-jährige Hans Herzog (Spitzname: Joe) aus Kupferzell hat Leukämie. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich am Samstag, 14. September, in der Mensa im Bildungszentrum Niedernhall als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Leukämie Was du über eine Stammzellspende wissen musst Was ist einen Stammzellenspende? Wer darf Spenden? Kann ich „meinen“ Patienten kennen lernen? Wir verraten, was du zum Thema Stammzellenspende wissen musst.

Hans Herzog und seine Angehörigen hoffen, dass ein geeigneter Stammzellenspender bei der Typisierungsaktion in Niedernhall gefunden wird. „Wir möchten keine Zeit und keine Möglichkeit verschwenden“, sagt seine Frau Corinna. Sie und viele Freunde machen sich große Sorgen. Sie organisieren gemeinsam mit der DKMS die Typisierungsaktion.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die schon registriert wurden, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

