Aufregung in Mainhardt: „Jetzt wohnen wir schon mal in einem Ort, der über einen solch wichtigen Schatz verfügt, und nun so etwas.“ Ein Bürger, der seinen Namen nicht nennen möchte, ist enttäuscht über den Umgang mit den Resten der Kastellmauer. Anlass sind zahlreiche innerörtliche Bauma...