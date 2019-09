Orangene Kürbisse von klein bis mittelgroß. „Die ganz großen sind in diesem Jahr nichts geworden“, sagt Simone Rüeck. „Dafür gibt es andere, die gerade 2019 besonders gut geworden sind.“ Dann wird die zweifache Mutter schon wieder für eine der vielen Tätigkeiten rund um das Hoffest in Sandhof am Sonntag benötigt. Rund 2500 Besucher informierten sich über alles, was mit Kürbissen und Kartoffeln zu tun hat.

Simone Rüecks Mann Volker erklärt: „Wir haben rund 80 verschiedene Kürbissorten bei uns stehen. In einem Jahr wird die eine besser, in einem anderen Jahr die andere. Das gleicht sich aus.“ Probieren, informieren und verkaufen war die Devise der Rüecks – und den Kürbis-Secco noch weiter bekannt machen.

Die Präsenz auf Veranstaltungen beginnt sich für sie langsam auszuzahlen. Zum Beispiel sorgte der Secco-Stand auf der Tour de Hohenlohe für weitere Interessenten für das fruchtig-frische alkoholische Erfrischungsgetränk. „Ich bin da ohne große Erwartungen hingegangen“, berichtet der Landwirt. Nun gab es Bestellungen aus dem Schwarzwald und aus Heilbronn.

Feier Kürbis- und Kartroffelfest am Regio-Häusle Bilderstrecke öffnen

Auf knapp einem Hektar wachsen rund um Sandhof die Kürbisse, auf drei Hektar Kartoffeln. Darunter sind vor allem die mehlig-kochende Agria und die frühe Annabelle. Die gab es am Sonntag zum Probieren, zum Beispiel mit Kräuterquark. Vom Geschmack her Richtung erdig-rezent harmoniert sie schön mit anderen Aromen. Rüecks wirtschaften konventionell, haben aber stets einen Blick auf möglichst schonenden Umgang mit Ressourcen. Deshalb haben sie mit der schön gelben Venezia eine eigentlich im Bioanbau gängige Sorte im Sortiment, die wenig Pflanzenschutz benötigt.

In diesem achten Jahr des Hoffestes setzte sich dessen Erfolgsgeschichte fort. Was mit einer Kürbis-Show ohne Verkauf begann, wuchs im zweiten Jahr zu einer kleinen Verköstigung und dann Zug um Zug zu einer Veranstaltung, die Leute aus einem Umkreis von 30 Kilometern anlockt. Die schätzen die Vielfalt der Produkte – und die Arbeit von Berta Rüeck, die mit 85 Jahren immer noch für alles rund ums Backen verantwortlich ist.

Ein Team aus 30 Helfern

Eine Waage benötigt die rüstige Dame nicht. „Wir machen das mit Schüsseln“, sagt sie. „So ist Handarbeit.“ Anfangs wurde das Brot nur in einem Ofen gebacken, mittlerweile sind es fünf. Wenn Berta Rüeck nicht gerade backt, ist sie für die Verköstigung der fünfköpfigen Drei-Generationen-Familie zuständig. Die 30 Helfer am Sonntag haben ordentlich zu tun, den Gästen sowohl frisches Brot als auch warme Speisen wie die extra für diesen Tag kreierte Kartoffelwurst zu verkaufen.

Und dann gibt es natürlich noch die Mitbringsel. „Wir kaufen drei Kürbisse, denn demnächst ist bei uns Omatag im Kindergarten“, sagt Claudia Hahn aus Wörth. Dann wird in den Kürbis ein besonderes Gesicht geschnitzt. Hahn lacht: „Aber essen will unsere fünfjährige Emma ­

den Kürbis nicht so gern.“ Das geht auch Melissa, sechs Jahre alt, und Elia, drei, aus Rosenberg so. Amira, fünf, aus Oberspeltach entdeckt auf dem Sandhofer Kürbisberg eine weitere Möglichkeit der Kürbisnutzung – als bequemer Sitzuntersatz.

