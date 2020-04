Das Künzelsauer Unternehmen Ziehl-Abegg hat am Freitag 70 Gesichtsschutzvisiere an den Hohenlohekreis übergeben, um bei der Eindämmung des Coronavirus zu helfen. „Wir bewältigen die Krise gemeinsam und können uns aufeinander verlassen“, freut sich Landrat Dr. Matthias Neth. Der große Vorteil der Masken ist, dass sie Mund, Nase und auch Augen - und damit alle Schleimhäute vor Ansteckung schützen. Der Landkreis gibt die Masken, die aus dem 3D-Drucker stammen, an verschiedene Organisationen im Gesundheits- und Pflegewesen weiter. „Unsere Mitarbeiter und deren Familien arbeiten und leben hier – da unterstützen wir natürlich gerade in einer solchen Krise, wo es geht“, sagt Ziehl-Abegg-Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl.

Schutzschilde sind einfach, aber wirkungsvoll

Die Bauanleitung für die Schutzvisiere hatte eine Mitarbeiterin von Ziehl-Abegg am Mittwochabend zufällig per WhatsApp erhalten Nachdem der Krisenstab im Landratsamt dem Unternehmen grünes Licht gegeben hatte, liefen beide 3-D-Drucker im Künzelsauer Entwicklungszentrum InVent an.

„Wir drucken seit 2010 in 3-D-Technik“, erklärt Achim Kärcher, Laborleiter bei Ziehl-Abegg. Die Erstellung der Schutzschilde lief daher schnell und unkompliziert: Der Träger wird gedruckt, die Sichtscheibe ist eine Folie für einen Tageslichtprojektor, ein handelsüblicher Locher stanzt die Öffnungen, und befestigt wird mit Gummibändern.

„Einfach aber wirkungsvoll“, freut sich Landrat Dr. Matthias Neth. „Wir sind froh, wenn wir auf diesem Weg Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen helfen können“, sagt Firmenchef Fenkl. Die 3D-Drucker sollen auch in der kommenden Woche Masken fertigen.