Wirtschaftsförderung Bereits zum sechsten Mal wird in Künzelsau die Hohenloher Wirtschaftsmesse geboten. Das Programm an Vorträgen wurde deutlich erweitert.

Erst im zurückliegenden November hatte der Landkreis Schwäbisch Hall zu seiner Wirtschaftsmesse geladen. Die dreitägige Veranstaltung kombiniert mit den Fachkräftetagen der Südwest Presse Hohenlohe war einmal mehr ein großer Publikumserfolg.

In diesem Jahr zeigt nun der Nachbarkreis, was er wirtschaftlich zu bieten hat. Vom 20. bis 22. September ist die Hohenloher Wirtschaftsmesse das Schaufenster für einen Teil der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. 1999 erstmals abgehalten, ist die Veranstaltung auf den Wertwiesen in Künzelsau erneut „ein bunter Branchenmix“. Im Fokus steht dabei nicht nur die Präsentation von Produkten heimischer Unternehmen, sondern auch die individuelle Vorstellung als attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder.

Keine reine Verbraucherschau

Bürgermeister Stefan Neumann und IHK-Präsident Harald Unkelbach werden die Messe am Freitag, 20. September, um 10 Uhr im Gastrozelt offiziell eröffnen. „Wer wissen will, was in der Region bei den Unternehmen und Handwerkern läuft und sich einen Überblick über die Unternehmenslandschaft verschaffen möchte, muss zur Wirtschaftsmesse“, formuliert das Stadtoberhaupt den hohen Anspruch.

Veranstaltet wird die Hohenloher Wirtschaftsmesse gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Kaufmännischen Verein Künzelsau. Die Organisation liegt erneut bei der Agentur Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG aus Kempten. Einmal mehr ist das Programm der Messe auf den rund 4800 Quadratmetern Ausstellungsfläche an ein breites Publikum gerichtet. Ob für Schüler, Jobsuchende, Unternehmensvertreter, Handwerker oder Verbraucher – die Messe setzt in ihrem Konzept auf Vielfältigkeit. In der Folge ist vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum internationalen Großkonzern alles vertreten, was den Hohenlohekreis als Wirtschaftsraum kennzeichnet. Die Messe wird so auch zum Spiegelbild der heimischen Wirtschaftsstruktur.

Die Messe will aber mehr sein als nur eine „normale“ Verbraucherschau. Die Vielfalt der Aussteller und der behandelten Themen soll gerade auch jungen Menschen deren Entwicklungsmöglichkeiten vor der Haustüre aufzeigen, daneben ist die Veranstaltung auch eine Kontaktbörse von Geschäftspartnern und Verbrauchern. Im Gegensatz zum Landkreis Schwäbisch Hall, wo die Messe im fünfjährigen Rhythmus abgehalten wird, findet das Hohenloher Pendant alle drei Jahre statt.

Auch dieses Mal sind wieder mehr als 200 Unternehmen, Akteure und Referenten mit von der Partie und bieten am dritten Septemberwochenende in den sechs Messehallen eine abwechslungsreiche Bandbreite von Produkten und Dienstleistungen aus Handel, Handwerk und Industrie. Das Spektrum ist ohnehin weitläufig und reicht von Produkten und Dienstleistungen aus Haus und Energie über Sport und Gesundheit bis zu Mobilität, Freizeit und Reisen. Auch das Rahmenprogramm wird weiter ausgebaut. Zusätzlich zum gängigen Messetreiben in den sechs Hallen wird am Freitag, 20. September, ein Berufsinfotag geboten. Dort informieren die Aussteller über das Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot – von Praktikumsplätzen bis hin zum Studium. Aktionen an den Ständen, ein Vortragsprogramm rund um die Themenfelder Ausbildung und Studium, der Bewerbungsmappen-Check der Wirtschaftsjunioren und die neue „Jobwall“ erweitern das Angebot am Berufsinfotag.

Drei Tage Messe sind auch drei Tage Programm. So finden allein im Vortragszelt insgesamt 20 Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, Produkten und Dienstleistungen statt. Dazu kommen noch einmal viele Aktionen an den Ständen der Aussteller. Das Spektrum der Vorträge reicht von der Vorstellung der Ausbildung und des Studiums bei der Polizei, über das Studium Wirtschaftsingenieurwesen – „made in Künzelsau“, die Präsentation der Lernfabriken 4.0, die dualen Studiengänge an der DHBW Mosbach bis zu Informationen zur gesetzlichen Rentenversicherung, der Wohnbaufinanzierung oder den Leistungen des Digitalisierungszentrums in Künzelsau.

Wertigkeit und Vielfalt

„Die Qualität der Messe ist auch gleichzeitig ihr Erfolgsrezept“, ist Bürgermeister Stefan Neumann überzeugt. Die Auftritte der Firmen bei den vergangenen Messen haben wohl den allgemeinen Geschmack getroffen und so erwarten die Organisatoren und Veranstalter wieder bis zu 30.000 Besucher. Die Messe wird zudem noch von einer Besonderheit begleitet: Direkt nach Ende des ersten Messetags am Freitag, 20. September, bieten die Einzelhändler in der Innenstadt ein Messe­shopping.

