Ziehl-Abegg hält an seiner Entscheidung fest, alle Dienstreisen von und nach China zu streichen. Dennoch hat das Künzelsauer Unternehmen jetzt den Auftrag erhalten, innerhalb weniger Tage über 70 Ventilatoren für das neue Krankenhaus in Wuhan zu liefern. Das Krankenhaus soll verschiedenen Medienberichten zufolge 1000 Betten haben und innerhalb von sechs Tagen gebaut werden, um Patienten aufzunehmen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

„Wir versuchen, alle Ventilatoren auszuliefern“, sagt Jason Liu, Geschäftsführer von Ziehl-Abegg China. Zurzeit sind alle 450 Mitarbeiter in den chinesischen Neujahrsferien. Aber „ich bin sicher, dass viele Mitarbeiter die Hilfe für die Menschen in Wuhan unterstützen und in den nächsten Tagen Ventilatoren für das neue Krankenhaus produzieren werden“, sagt Liu.

Bei dem Auftrag handelt es sich um antibakterielle Ventilatoren ohne Korrosionsgefahr und Ausgasung. „Wenn es nicht möglich ist, die Ventilatoren in unserer Produktionsstätte in China herzustellen, versuchen wir, diese von anderen Produktionsstätten von Ziehl-Abegg nach Wuhan zu schicken“, sagt Area Sales Manager Steffen Sinn. Allerdings nur, falls Vorlieferanten in China die benötigten Teile nicht zeitnah in die Produktion liefern können. Zudem haben Ziehl-Abegg Deutschland und Japan mehrere Tausend Mundschutzmasken ins Werk nach China geschickt.