Süßwaren Kreßberger Premium geht an Reutter

Kreßberg / Guido Seyerle

Start-ups werden von jungen Unternehmern gegründet. Sie leihen sich ihr Kapital unter anderem von Förderern, die darauf hoffen, dass die Firma möglichst schnell wächst. Dagegen waren Reinhold Kett und Ulrich Zehender beide 65 Jahre alt, als sie die Kreßberger Premium GmbH im Jahr 2014 gründeten. Anfangs brachten sie gerade einmal 200 Kilogramm Fruchtgummis auf den Markt, 2018 werden es 25 Tonnen sein. „Wir haben uns stark entwickelt“, sagt Zehender im Lagerraum im Bienenzentrum in Leukershausen. „Nun wollen wir etwas kürzertreten.“ Der 70-Jährige lächelt. „Altershalber.“

Bis zum Jahresende werden Kett und Zehender noch als gleichberechtigte Geschäftsführer wirken, ab 1. Januar 2019 soll die GmbH zu Reutter Sweets in Rosengarten-Westheim gehören. Der Notartermin für die Unterschriften ist auf den 21. Dezember angesetzt. Kett formuliert es so: „Wir werden von unserem Lieferanten übernommen.“ Reutter liefert die Fruchtgummis für Kreßberger Premium. Diese werden aus Direktsaft, zum Teil vom Obst der Kreßberger Streuobstwiesen, hergestellt. Im Rückblick sagt Zehender: „Ich wusste, was und wie so etwas läuft.“ Der Marktlustenauer hat bis zur Rente Jahrzehnte lang im Vertrieb der Süßwarenbranche gearbeitet.

Doch es war ein steiniger Weg bis zur heutigen Marktpräsenz. Anfangs musste viel investiert werden. „Kurz nach der GmbH- Gründung mussten wir beide Geld nachschießen“, berichtet Kett. Es dauerte, bis Kaufland und Co. die Ware in ihren Märkten vertrieben. Die dafür notwendigen Firmenbesuche erledigten die beiden mit ihren Privatfahrzeugen, um die Investition in ein Firmenfahrzeug zu sparen. Ihre Arbeitszeiten notierten die beiden nicht. Es war viel Einsatz notwendig, bis feste Abnehmer für ihre Fruchtgummis gefunden waren.

In den vergangenen Monaten entwickelte sich die Bioschiene von Kreßberger Premium stark. Nach dem Testlauf in sieben Biomärkten sind die Produkte nun in 40 Dennree-Märkten vertreten. Weitere 100 kleinere Einkaufsmärkte werden zudem vom Dennree-Zentrallager beliefert. Vorteil: Zehender und Kett müssen ihre Waren nicht mehr an verschiedene Stellen liefern. „Das wird sich weiter sehr positiv entwickeln“, ist sich Zehender sicher.

Daran glaubt auch Hans-Georg Reutter (55), der gemeinsam mit seinem Bruder Rolf-Dieter hinter der Firma Reutter Sweets steckt. Die Familie ist seit drei Generationen in der Süßwarenbranche tätig. Sie lässt Fruchtgummis bei einem Lieferanten produzieren. „Uns war es wichtig, dass die Marke Kreßberger Premium weiter bestehen wird“, sagt Hans-Georg Reutter. „Sie ist ein Aushängeschild für die Region.“ Er vermutet, dass der Jahresabsatz von 25 Tonnen noch gesteigert werden kann. „Das können wir weiter voranbringen.“

Hoffen auf mehr Privatleben

Kett und Zehender werden nach dem 1. Januar 2019 weiterhin im Hintergrund wirken und sind dankbar für die positive Firmenentwicklung: „Ohne die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kreßberg, der Schule und mit Hardy Mann wären wir nicht so weit gekommen. Es hat uns großen Spaß gemacht, etwas für unsere Genussregion Hohenlohe-­Franken zu tun.“ Nun hoffen sie auf etwas mehr Privatleben. Zehender wünscht sich etwas mehr Zeit für seine 2000 Single-Schallplatten und die fünf Jukeboxen. Kett lächelt bei seinen Zukunftsplänen: „Man kann im Lebensraum Natur auch ohne Firma tätig werden.“ Der bald 70-Jährige will die Fränkische Moststraße und das Backhäusle in Marktlustenau weiter unterstützen. Und auch zu den bisher 25 Unterstützungsfahrten nach Weißrussland sollen noch ein paar hinzukommen. Der von der Gemeinde angemietete Lagerraum im Bieneninformationszentrum wird in Zukunft für die gemeindeeigenen E-Bikes genutzt.