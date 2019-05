Der Kreßberger Feuerwehrkommandant Martin Kett hat nur noch einen Stellvertreter: Ralf Hofmann.

Bis vor Kurzem standen bei der Kreßberger Feuerwehr Martin Kett, der bei der Hauptversammlung als Kommandant bestätigt wurde, zwei Stellvertreter zur Seite: Heiko Feudel und Ralf Hofmann. Nachdem Feudel jedoch inzwischen bei der Crailsheimer Feuerwehr Dienst tut, ist Hofmann nun alleiniger Vize. In dieser Funktion wurde er kürzlich bei der Hauptversammlung bestätigt.

„Wie funktioniert Feuerwehr in Deutschland?“, fragte Martin Kett bei der Hauptversammlung, um die Frage gleich selbst zu beantworten: „Menschen in Not rufen die 112 an und erwarten kompetente Hilfe.“ Hinter dieser Hilfe stecke häufig die Feuerwehr. In Kreßberg funktioniere die Feuerwehr dank vieler Übungen, sagte Kett. Allein die Jugendfeuerwehr habe 1000 Übungsstunden in 2018 gezählt, und für das Leistungsabzeichen in Gold hätten die Teilnehmer der Prüfung ebenfalls mehr als 1000 Stunden investiert. Hinzu kämen die regelmäßigen monatlichen Übungen und Sonderausbildungen wie die für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten. Kommandant Martin Kett erinnerte an zwei Höhepunkte des vergangenen Jahres: die Abnahme des Leistungsabzeichens in Marktlustenau und die Feier zum 150-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr Kreßberg. Er berichtete zudem von 22 Einsätzen, zu den die Kreßberger Wehr 2018 gerufen wurde – meist handelte es sich um technische Hilfeleistungen. Unter den Bränden ragte ein schweres Feuer heraus, das in der Nacht zum 14. Dezember in Waldtann ausgebrochen war. Noch am Vorabend hatten einige Kreßberger Feuerwehrleute die neue Drehleiter der Feuerwehr Crailsheim besichtigt – wenige Stunden später war sie in Waldtann im Einsatz.

Martin Kett teilte weiter mit, dass das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Abteilung Nord bestellt ist; mit der Lieferung sei 2020 zu rechnen.

Die Abteilungskommandanten Fabian Fischer (Nord) und Michael Kretschmaier (Süd) berichteten von der Arbeit ihrer Abteillungen, ebenso Jugendfeuerwehrwartin Tanja Seibt und Mathias Stribik von der Altersabteilung.

Bürgermeister Robert Fischer stellte in einem Grußwort fest, dass die Kreßberger Feuerwehr mit dem ihr zur Verfügung gestellten Material offenbar gut arbeitet. Die Einsätze der letzten Monate hätten dies deutlich gezeigt.

Kreisbrandmeister Werner Vogel ehrte nach seinem Grußwort Feuerwehrmänner für ihren 25-jährigen Dienst. Dies waren: Ralf Hofmann, Alexander Jörg, Michael Kretschmaier, Heiko Spieler, Martin Waldmann, Daniel Ehrmann und Steffen Gollmann.

Für 15 Jahre Feuerwehrdienst wurden ausgezeichnet: Reiner Belzner, Jens Hagenlocher, Michael Kohlbeck, Manuel Reichert, Andreas Brehm, Martin Dietz, Tobias Ebert, Daniel Eißen, Michael Kretschmaier, Steffen Möbus, Michael Scheerer, Stefan Strempfer und Manuel Ehrmann.

Mathias Stribik leistet bereits seit 50 Jahren Dienst in der Feuerwehr. Er wurde mit einem Geschenkkorb, einer Ehrenurkunde der Gemeinde und einem Präsent geehrt, und zum Ehrenmitglied der Kreßberger Feuerwehr ernannt.

Weitere Grußworte sprachen Alfred Fetzer, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, und der Obmann der Altersabteilungen im Landkreis, Gerhard Braun.

