Walter Fenn geht in den Ruhestand – nach 35 Jahren als Schäfer. Noch bis Ende des Jahres ist er mit seinen Tieren in Kreßberg, Stimpfach und um Crailsheim unterwegs.

Es tut weh, wenn man aufhören muss“ – das sagt Walter Fenn über seinen bevorstehenden Ruhestand. Fenn ist seit 35 Jahren mit Leib und Seele Schäfer. Der 67-Jährige wandert noch bis Ende des Jahres mit seinen rund 1000 Tieren in der Umgebung der Stadt Crailsheim und in den Gemeinden Kreßberg und Stimpfach und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Aber ganz so plötzlich kann er seinen jahrzehntelang ausgeübten Beruf doch nicht niederlegen: Er möchte seinen potenziellen Nachfolger, der noch nicht feststeht, unterstützen.

Dabei hatte Fenn eigentlich gar nicht vor, Schäfer zu werden. Er begann als Metzger, wechselte zum Gleisbau. Rückenprobleme zwangen ihn, sich nach einem neuen Beruf umzuschauen. Da sein Großvater bereits Schafe besaß, hatte Fenn Erfahrung mit den Tieren, und so wurde er Schäfer.

Der Marktlustenauer begann mit Flächen in der Nähe von Feuchtwangen und Waldtann. Später kamen Schafweiden in Westgartshausen, Lohr, Wittau und Weipertshofen dazu, insgesamt sind es nun rund 90 Hektar. Über spezielle Schaftriebwege führt er seine 650 Mutterschafe und 400 Lämmer von Ende April bis Ende Dezember von Ort zu Ort.

Fünf Hütehunde, sein Stock und zahlreiche Helfer unterstützen Walter Fenn bei seiner Arbeit – allen voran seine Frau Elvira, ohne die gar nichts gehen würde, so der Schäfer. Die 65-Jährige teilt seine Begeisterung für den Beruf und die Tiere. „Zuerst kommen die Schafe, dann eine Weile nichts, und dann erst du“, habe sie ihm einmal gesagt.

Aber auch ohne Bauern würde es keine Schäfer geben, so Fenn. Im Herbst und Winter sei er von Landwirten abhängig, da er deren Flächen brauche, um seine Schafe weiden zu lassen. „Da habe ich aber immer sehr gute Erfahrungen gemacht, man muss aber vorher fragen“, sagt der 67-Jährige. Eine weitere Helferin ist Beate Baumann, die immer zur Stelle ist, wenn sie gebraucht wird.

Stundenlohn von fünf Euro

Bis zu 16 Stunden arbeiten Fenn und seine Frau täglich, für einen Stundenlohn von umgerechnet fünf Euro, wie er sagt. „Viele denken, dass man durch Förderungen Wunder was verdient“, aber dem sei nicht so. Fenn: „Der Beruf muss einem Spaß machen, man muss dafür geboren sein.“ Nebenbei ist er als Lohnunternehmer tätig.

Die Schafe geben Fenn aber auch etwas zurück: Wenn er aufgewühlt ist und zu seinen Schafen geht, dann lege sich das schnell. Das Geräusch, wenn die Tiere fressen, sei beruhigend. „Sie können einen aber auch richtig ärgern“, sagt der 67-Jährige.

Wichtig ist dem Schäfer nun, dass seine Schafe hier bleiben – auf sie ist er stolz. „Die Herde ist in einem sehr guten Zustand“, erklärt er. Seinem Nachfolger würde er seine Tiere verkaufen, und einen Interessenten für Fenns Schafweiden gibt es bereits. Es sei aber noch nicht sicher, ob der Interessent die Flächen tatsächlich als Schäfer übernimmt.

Wie wichtig Fenn und seine Schafe für die Weiden sind, kann Antonia Klein erklären. Sie ist Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Schwäbisch Hall. „Bevor Herr Fenn hier angefangen hat, wurden einige Flächen schon fast für die Nutzung aufgegeben.“ Er habe sie wieder auf Vordermann gebracht.

Schäfer müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein

Fenn sei ein Schäfer, dem es ein persönliches Anliegen sei, die Artenvielfalt zu erhalten, „und das ist schon etwas Besonderes“, sagt Klein. Denn die Schafe geben nicht nur Wolle und Fleisch; sie halten das Heidekraut und die Wiesen kurz und sorgen dafür, dass offene Landschaften nicht „verbuschen“. Damit haben auch Arten eine Chance, die viel Sonne brauchen – ansonsten würden Büsche und Bäume ihnen das Licht rauben.

Leicht ist das nicht. „Man muss schon sehr darauf achten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagt Antonia Klein. Wenn die Schafe zum Beispiel zu viel Gras auf einer Wiese übrig lassen, unterdrückt dieses Blumen, die dort wachsen könnten – damit würde es weniger Artenvielfalt geben. Bei Fenn hört sich das so an: „Schlampiges Drüberhüten der Prämien wegen“ sei nichts für ihn.

Und für seine Arbeit wurde der Schäfer auch schon ausgezeichnet: 2006 erhielt er den Kulturlandschaftspreis, als „verlässlicher Partner für den Naturschutz im Landkreis Schwäbisch Hall.“

