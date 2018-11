Gemeinderat Kreßberg plant Rekordverschuldung

Kreßberg / Guido Seyerle

Das Schaubild, immer wieder dieses Schaubild. Nachdem es einige Minuten lang auf die Wand hinter Robert Fischer projiziert worden war, klickt es der Bürgermeister weg. Seit 1973 und der Gemeindereform – so weit lassen sich die Aufzeichnungen zurückverfolgen – hat es keine so hohe Verschuldung in Kreßberg mehr gegeben.

Dementsprechend gespannt verfolgen die Gemeinderäte die Ausführungen von Kämmerin Annemarie Mürter-Mayer. Immer wieder schaut die 31-Jährige auf und blickt in die Gesichter. Auch der Bürgermeister macht einen angespannten Eindruck. „Unser Handlungsspielraum wird aufgrund der Projekte bis zum Ende des Finanzierungszeitraums mit der voraussichtlichen Pro-Kopf- Verschuldung von 1325 Euro nahezu auf null reduziert“, führt Mürter-Mayer aus. „Wir bewegen uns am Rand der Leistungsfähigkeit. Ein Punkt, der keinesfalls überschritten werden darf.“

Einnahmen steigen sogar

Dabei steigen die Einnahmen der Gemeinde sogar. Aber gleichzeitig bewegen sich auch die Kosten stark nach oben. So öffnet sich die Schere, die Verschuldung der Gemeinde nimmt erheblich zu.

Zuerst zu den Einnahmen: Seit 2010 beziehungsweise 2014 steigen die Einnahmen aufgrund der Einkommensteuer (2019 plus 142 000 Euro) beziehungsweise der Gewerbesteuer (2019 plus 740 000 Euro) an. „Das liegt an der guten Konjunktur“, meint die Kämmerin. „Dies müsste auch die kommenden Jahre so bleiben.“ Die Zuführung an den Vermögenshaushalt dürfte auf 1 346 781 Euro steigen. Nach Abzug der Kredittilgungen könnten Eigenmittel von 1 101 709 Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Aber das reicht bei Weitem nicht aus.

„Gehörten noch vor rund zehn Jahren Projekte wie Gasversorgung, Wohnraumbeschaffung und Arztpraxen nicht zur kommunalen Daseinsvorsorge, kam es in jüngster Zeit zu einem deutlichen Wandel“, erklärt Mürter-Mayer. Dazu bindet der Breitbandausbau Mittel von rund 5,6 Millionen Euro. Für den ersten Bauabschnitt des Ärzte- und Geschäftshauses direkt neben dem Rathaus sind 2019 rund 2,3 Millionen Euro vorgesehen. Die Sanierung der Halle Haselhof wird auf 1,9 Millionen Euro geschätzt. Trotz diverser Fördermittel und Zuschüsse geht die Kämmerin davon aus, dass bis zum Ende des Finanzierungszeitraums Kredite über 5,27 Millionen Euro aufgenommen werden müssen. Der Schuldenstand steigt dadurch von aktuell 318 Euro pro Kopf auf 900 Euro im Jahr 2019.

Damit wäre Kreßberg im Vergleich mit den anderen Altkreisgemeinden weit hinten platziert. „Wir waren auf dem Weg in die Schuldenfreiheit“, meint Bürgermeister Fischer. „Doch was nützt das, wenn wir andere Aufgaben haben.“ Neubürger würde die Pro-Kopf-Verschuldung nicht interessieren, sondern ob es Breitbandversorgung und eine Arztpraxis geben würde. Fischer erwartet, dass die Kommunalaufsicht zwar den Finger heben, aber nicht den Daumen senken wird.

Die folgende Diskussion zeigt die unterschiedlichen Standpunkte. Peter Ammon erhofft sich vom Ärztehaus auch Einnahmen. Und Bernd Kaspar sagt: „Das Risiko ist groß, aber wir packen das!“

Investitionen ohne ein Netz

Zum 24. Mal nimmt Ulrich Bayer an den Haushaltsberatungen teil: „Ich habe Verständnis für die Investitionen, aber sie haben kaum ein Sicherheitsnetz.“ Gerald Küstner meint: „Wir können uns das Ding nicht leisten. Vielleicht wäre eine abgespeckte Version für das Ärztehaus besser.“

Letztlich wird der Haushaltsplanung bei drei Enthaltungen zugestimmt. „Ich bin froh, dass sich der Gemeinderat so viele Gedanken gemacht hat“, meint Mürter-Mayer später. „Es wäre viel schlechter gewesen, wenn sie alles nur abgenickt hätten.“ Auch der Bürgermeister wirkt etwas entspannter. Er hat mit den Worten „wenn nicht jetzt, wann dann?“ recht behalten.