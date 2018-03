Betreuung Kreßberg braucht mehr Kita-Plätze

Kreßberg / Jens Sitarek

Die Zahlen, die Hauptamtsleiterin Birgit Macho am Montag dieser Woche mit in die Gemeinderatssitzung brachte, sind ziemlich aktuell. Auf der Tagesordnung stand der Kindergartenbedarfsplan 2018/2019. Im Januar besuchten 48 Kinder den Kindergarten Haselhof, 32 den in Marktlustenau und 25 den in Waldtann. Dazu kommen 19 in der Kinderkrippe Haselhof, macht unterm Strich 124 Kinder.

Damit ist die Gemeinde Kreßberg zwar noch weit von dem Rekord aus dem Jahr 2003 entfernt – damals wurden 165 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut –, aber trotzdem besteht Handlungsbedarf. Dies hat natürlich auch mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu tun.

„Die Bedarfsplanung ist wegen der wenigen überblickbaren Geburtenjahrgänge naturgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden“, heißt es in der Sitzungsvorlage von Macho, und weiter: „Da es keine Kindergartenpflicht gibt und die Eltern freies Wahlrecht haben, eventuell auch einen Kindergarten in einer anderen Gemeinde zu wählen, sind genaue Prognosen nicht möglich.“

Noch schwieriger ist in Kreßberg die Planung im Krippenbereich. Derzeit sind 19 von 20 Plätzen belegt – und die Nachfrage steigt, was man allein schon an 25 Reservierungen sieht. Das große neue Baugebiet, das demnächst in Mariäkappel entsteht, spielt bei den Überlegungen der Gemeinde ebenfalls eine Rolle.

„Keine kreuzenden Wege“

Fakt ist: Die zwei Gruppen mit je zehn Plätzen in Haselhof reichen nicht für alle Betreuungswünsche aus. Eine Erweiterung der bestehenden Krippe vor Ort kommt nicht infrage, dafür will die Gemeinde in der Nähe eine Wohnung anmieten, als Außenstelle. Diese dritte Gruppe steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass etwas Passendes gefunden wird und es dafür dann eine Betriebsgenehmigung gibt. Ansonsten bleibt es in Haselhof bei zwei Gruppen.

In Marktlustenau soll die Kinderbetreuung nach Auslaufen der Werkrealschule 2019 ausgeweitet werden. Dort soll eine zusätzliche Kinderkrippe entstehen. „Die Verwaltung sieht es als sinnvoll an, Marktlustenau in Angriff zu nehmen“, so sagt es Bürgermeister Robert Fischer. Er spricht von einem zweiten Schwerpunkt und denkt praktikabel: „Die Räumlichkeiten wären genutzt.“

„Wenn es den Schulbetrieb nicht stört, warum nicht“, findet Gemeinderat Walter Rothenberger. Die Antwort darauf hat Fischer schon parat: Es werde „keine kreuzenden Wege“ geben. Für Marktlustenau spreche auch, so Fischer weiter, „eine Verbindung von Kindergarten und Schule“ zu schaffen.

Neu sind „Die Wildlinge“

Der Kindergartenbedarfsplan 2018/2019 sieht zudem Folgendes vor: Die Einrichtungen in Marktlustenau und Waldtann werden zweigruppig geführt, der Kindergarten in Haselhof dreigruppig. Verlängerte Öffnungszeiten sind jeweils möglich und auch die Aufnahme Zweijähriger. Bei Bedarf werden die Gruppen „integrativ“ geführt, darunter fallen behinderte Kinder.

Zu den drei Kindergärten in der Gemeinde kommt noch ein vierter hinzu. Der Verein Schloss Tempelhof hat in diesem Monat den Waldkindergarten „Die Wildlinge“ eröffnet. Die Betriebserlaubnis kam vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.

In Tempelhof werden zehn Kinder ab drei Jahren und fünf unter drei Jahren betreut. Die Gemeinde nahm den Waldkindergarten in den Bedarfsplan auf und fördert ihn nun mit 63 Prozent der Betriebsausgaben. Der Bedarf ist vorhanden: Von den 15 Plätzen sind bereits 13 belegt.