Helmut Knospe, 97 Jahre alt, hat das Waldfreibad Bergertshofen erst spät für sich entdeckt. Dagegen ist Hermann Böhm, auch schon 92, gewissermaßen ein Mann der ersten Stunde. Ein Schwimmbesuch.

Offiziell öffnet das Waldfreibad Bergertshofen erst um 12 Uhr, aber für die 54 Kinder und sieben Betreuerinnen vom Kindergarten Haselhof macht Bademeister Hermann Höneise am Mittwoch der vergangenen Woche eine Ausnahme. Im Schnitt kommen 20.000 Besucher pro Saison. Das Rekordjahr war 2003 mit 45.000. Rekord an einem Tag waren mal 2000 Leute, schätzt Höneise, die Autos hätten damals die Straße runtergestanden.

„Der Helmut ist schon im Wasser und der Herr Böhm kommt“, sagt Höneise. Seit 2002 arbeitet er als Bademeister im Waldfreibad. Mit Helmut ist Helmut Knospe aus Dinkelsbühl gemeint und mit Herrn Böhm Hermann Böhm aus Bergertshofen. Die beiden gehören zu den ältesten Besuchern. Sie kommen mit dem Auto fast täglich zum Schwimmen.

Hermann Böhm hat eine lebenslange Freikarte

Die Luft an diesem Mittwochmittag hat weit mehr als 30 Grad, die Wassertemperatur liegt bei knapp unter 27 Grad. Helmut Knospe und Hermann Böhm sitzen auf einer Bank unter einem Sonnenschirm gleich neben dem Schwimmbecken. „Schirm ist heute immer gut“, sagt Böhm und lacht.

Hermann Böhm, 92, aus Bergertshofen ist gewissermaßen ein Mann der ersten Stunde, was das Waldfreibad angeht. Von 1974 bis 1988 war er der erste Bademeister. Vorher, 1972/1973, als die Anlage geplant wurde, saß er im Gemeinderat. Böhm war dabei, als der Brunnen gebohrt wurde, und er war dabei, als die Bäume gepflanzt wurden, die im Bad und auf dem Parkplatz jetzt so schön Schatten spenden. Um zu demonstrieren, wie dick die Bäume damals waren, die sie einsetzten, hebt er den rechten Daumen.

„Das ist mein Bad“, sagt Hermann Böhm und fügt hinzu: „Wenn ich daran denke, wie das vorher war: Da war nur eine Wiese.“ Als Anerkennung für seinen Einsatz spendiert ihm die Gemeinde Kreßberg eine „lebenslange Freikarte“, wie Höneise das formuliert. „Das habe ich verdient“, findet Böhm. „Das denke ich auch“, entgegnet Höneise.

Vor dem Waldfreibad Bergertshofen habe es in Leukershausen ein Freibad gegeben, erzählt Böhm. Dort habe er Schwimmen gelernt. Doch dieses Bad verschwand im Krieg, es sei „baufällig“ und „schlecht gemacht“ gewesen. Dass es das Waldfreibad Bergertshofen überhaupt gebe, sei einem Bürgerbegehren zu verdanken, so Böhm weiter, das habe der Schützenverein Leukershausen initiiert.

Mit Helmut Knospe kann man sich auch über den Krieg unterhalten. Er kommt aus Dinkelsbühl und ist Jahrgang 1921. „Ich werde jetzt 98“, sagt er. Seinen 20. Geburtstag hat er auf dem Weg Richtung Russland erlebt. Das Thema im Jahr 2019 ist aber ein anderes.

„Das ist ein wunderschönes Freibad, ich kann es nur loben“, betont Knospe. Sein Körper sieht nicht aus wie der eines 97-Jährigen, und er bewegt sich, als wäre er 30 Jahre jünger. „Ich gehe gerne ins Wasser“, sagt er. „Schwimmen ist immer gut.“ Es kommt sogar vor, dass er die Breitwellenrutsche hinunter­saust.

„Soll ich euch nass spritzen?“

Knospe, den sie hier nur „Opa Helmut“ nennen, hat das Waldfreibad Bergertshofen erst spät für sich entdeckt, vor ungefähr 13 Jahren. Er bleibt immer so bis 16, 17 Uhr. „Dann haue ich wieder ab“, so sagt er es. „Wenn ich in diesem Alter noch so fit bin, dann mache ich drei Kreuze“, sagt Bademeister Hermann Höneise, 57.

Dann ist da noch Hildegard Kienast aus Westgartshausen, auch sie Stammgast, mit ihrem Mann. Als die beiden älteren Männer mit der Lokalzeitung sprechen, schwimmt sie vorbei. „Soll ich euch mal nass spritzen?“, fragt sie. Für Kienast sind die Menschen im Waldfreibad „eine kleine Familie, das ist das Schöne“.

Die Familie bekommt, um im Bild zu bleiben, regelmäßig Zuwachs. Jeder 5000. Badegast kriegt eine Saison-Freikarte. Ende Juni ging eine an Isabella Hahn aus Satteldorf. „Wir wünschen weiterhin viel Spaß beim Baden“, schreibt die Gemeinde dazu, „bei hoffentlich lang anhaltendem Sommerwetter.“

