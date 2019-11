Busfahrer zwischen Bühlertann und Hall und auf der Linie Gerabronn – Crailsheim können sich freuen. Das Land hat beide Strecken neu in das ­Förderprogramm aufgenommen, schreibt das Verkehrsministerium. Was es aber verschweigt, ist die Kofinanzierung, die der Landkreis dafür aufbringen muss. „Das sind etwa 600.000 bis 700.000 Euro im Jahr“, sagt Ingrid Kühnel, Geschäftsführerin des Kreisverkehrs Schwäbisch Hall. Das Land zahle eine Hälfte, die andere müsse der Kreis übernehmen. Deshalb müsse zuerst der Kreistag über die Mitfinanzierung entscheiden. Sie hoffe doch sehr, so Kühnel, dass die Entscheidung positiv ausfallen werde. Wenn das geschieht, könnten die neuen Regiobuslinien im Kreis den Betrieb Mitte/Ende 2020 aufnehmen. So lange brauchten die Vorbereitungen.

Regiobuslinien sind beliebt. Auf ihnen verkehren komfortable Niederflurbusse, die mit Klimaanlage, WLAN und USB-Steckdosen ausgestattet sind. Sie fahren in der Regel an Wochentagen in der Zeit von 5 Uhr bis 24 Uhr, an Samstagen von 6 Uhr bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 Uhr bis 24 Uhr im Stundentakt. Sichere Anbindungen an den Schienenverkehr sind gewährleistet. Das Land fördert in diesem Jahr neun Regiobuslinien mit 13,5 Millionen Euro.