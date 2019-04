Da in Rot am See und in Kirchberg Bauarbeiten anstehen, werden mehrere Bushaltestellen verlegt.

Aufgrund von Straßenarbeiten ist in Rot am See der Kreisverkehr in der Gerabronner Straße von Montag, 15. April, bis einschließlich Samstag, 20. April, voll gesperrt. Die Busse der Firma Röhler – Linie 71 F und Kurse der Linie S 10 über Lenkerstetten – fahren eine südliche Umleitung über die neue Siedlung.

Die Haltstellen „Rot am See Schule“, „Rot am See Rathaus“, „Raiffeisenstraße“ und „Hohenbuchstraße“ entfallen ersatzlos. Ersatzhaltestelle ist „Rot am See Turnhalle“. Fahrgäste werden um Verständnis für die baubedingten Haltestellenverlegungen gebeten.

Aufgrund von Bauarbeiten kann die zentrale Haltestelle „Kirchberg Stern“ während der Osterferien von Montag, 15. April, bis voraussichtlich Freitag, 26. April, nicht angefahren werden. Die Busse der Linien 23, 64 und 71 F, sowie die Rufbus-Linie R 64, werden deshalb umgeleitet.

Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle „Am Hofgarten“, hinter der Apotheke, circa 200 Meter von der regulären Haltestelle entfernt. Dort finden auch die Umstiege zwischen den Buslinien statt.

