Zweckverband Glasfaser­ausbau, Umzug aufs Karl-Kurz-Areal, Gründung stationäres Hospiz: Neu gewählter Kreistag und Verwaltung haben bereits „echte Meilensteine“ geschafft, lobt Landrat Gerhard Bauer. Im Oktober beschließt der Kreistag den Beitritt zum Zweckverband. „Das ist eine enorm wichtige Zukunftsaufgabe für die Menschen und die Wirtschaft in unserem Landkreis, denn wir liegen im internationalen Vergleich sehr weit zurück“, sagt Landrat Bauer in der Sandberghalle in Frankenhardt-Honhardt. Ein schnelles und zuverlässiges Datennetz werde künftig als Standortfaktor immer bedeutender. Landkreis und alle 30 Städte beziehungsweise Gemeinden sowie Stadtwerke „ziehen an einem Strang, um den Rückstand aufzuholen.“

Weiterer Meilenstein: Für die Verwaltung sei es „ein riesengroßer Kraftakt“ gewesen mit rund 270 Mitarbeitern aus verschiedenen alten Standorten in das frisch sanierte Gebäude umzuziehen, erläutert der Landrat zum Wechsel von großen Teilen der Kreisverwaltung in die neuen Räume auf dem Karl-Kurz-Areal in Hall-Hessental. Der Landrat bleibt beim Landratsamt, denn eine Baustelle darunter werde eine Herausforderung, „von der wir noch gar nicht so richtig einschätzen können, wie stark sie vor allem wegen des Baulärms die Arbeit des Landratsamts belastet,“ betont Gerhard Bauer und meint die Sanierung der Tiefgarage ab Januar. Die führt voraussichtlich erst mal bis Ende August 2020 für Parker zur Vollsperrung, soll bis Ende drittes Quartal 2021 dauern, und kostet die Eigentümer Kreis und Stadtwerke rund 8,2 Millionen Euro, wovon der Kreis 45 Prozent übernimmt.

Stationäres Hospiz

Endlich werde das stationäre Hospiz für betroffene Menschen und ihre Angehörigen wohnortnah geschaffen, nennt Bauer noch einen Meilenstein. Fünf Gesellschafter ziehen an einem Strang. Die acht Plätze werden in Hall entstehen. Mitte 2020 soll der Bau starten, und das Hospiz rund ein Jahr später in Betrieb gehen.

Wie ein roter Faden zieht sich die Gesundheitsversorgung durchs Jahr 2019. Der Kreistag lehnt einen Diakantrag von rund 30 Millionen Euro ab. Das Ganze sei von der Entscheidung des Diaks, mit der Diakonie Neuendettelsau zusammenzugehen, überholt worden. Zum 1. Juli erfolgte der Zusammenschluss unter der Bezeichung Diakoneo. Unabhängig von einer gemeinsamen gesellschaftsrechtlichen Lösung soll die Kooperation der beiden Häuser weitergehen. Die Chancen bei kleinen Häusern der Grund- und Regelversorgung wie in Crailsheim sieht der Landrat vor allem in der Spezialisierung.

„Im neuen Jahr wollen wir uns – auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes – insbesondere dem ÖPNV im Landkreis widmen“, nennt der Landrat im Ausblick das Schwerpunktthema 2020.

„Ich möchte mich dieses Jahr noch ganz besonders bei einer Person bedanken, die mir in all den Jahren, seitdem ich als Erster Landesbeamter nach Schwäbisch Hall gekommen bin, eine sehr, sehr gute und hundertprozentig verlässliche Stütze war, sozusagen meine rechte Hand – bei meiner Sekretärin, Frau Gudat“, betont Landrat Bauer. Auch für ihn werde „eine neue Zeitrechnung“ beginnen, wenn Hannelore Gudat im Frühjahr 2020 in den Ruhestand geht.

