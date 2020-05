Zuerst war es ungewohnt, für die Schule wieder früh aufzustehen. Komisch war auch, im Bus eine Maske tragen zu müssen und nicht neben den Freunden sitzen zu können“, berichtet Emely Schwarz aus Ilshofen, die die 11. Klasse des Gymnasiums bei St. Michael in Hall besucht. Mittlerweile habe sie sich an die Situation gewöhnt. Ihr fällt auf, dass es viel ruhiger im Unterricht ist, da man nicht mehr mit dem Sitznachbarn schwätzen kann – er sitzt ja 1,5 Meter weg.

Unterrichtet werden nur die Hauptfächer. „In den Nebenfächern bekommen wir weiterhin Aufgaben für zu Hause“, erzählt sie. Viele ihrer Kurse wurden auf zwei Zimmer aufgeteilt. „Da es aber nur einen Lehrer pro Kurs gibt, lernen wir auch selbstständig.“ Die Klausurenzahl wurde stark reduziert. Emelys Resümee: „Ich bin froh, wieder in der Schule zu sein und meine Freunde zu sehen“. Besonders in Mathe oder Chemie sei es einfacher, Themen gemeinsam zu erarbeiten.

um den Abstand zu kontrollieren“, schildert Martin. Die Maske kann er im Schulgebäude ablegen, aber Hände desinfizieren ist Pflicht. Auch seine Klasse wurde geteilt. Es habe eine gute Woche gedauert, bis er sich an die neue Schulsituation gewöhnt hat. „Ich habe den Unterricht vermisst.“ Martin Gabriel aus Hall besucht die 9. Klasse der Realschule Schenkensee . Vor dem Start nach der Pause bekam er eine Liste mit Regeln geschickt, an die sich alle halten müssen. Am ersten Schultag ging es dann auch für ihn mit Atemschutzmaske im Bus zur Schule. „An den Bushaltestellen warteten die Lehrer,“, schildert Martin. Die Maske kann er im Schulgebäude ablegen, aber Hände desinfizieren ist Pflicht. Auch seine Klasse wurde geteilt. Es habe eine gute Woche gedauert, bis er sich an die neue Schulsituation gewöhnt hat. „Ich habe den Unterricht vermisst.“

per Zoom-Konferenz statt, da ihr Lehrer zur Risikogruppe gehört. „Für uns bedeutete das: Unterricht via Beamer, Kamera und Laptop. Der Skype-Unterricht funktioniert gut, manchmal spielen aber das Internet oder das Mikrofon nicht mit.“ Corona in Afrika Schulneubau in Afrika verzögert sich wegen Corona Gögglingen Das erste, was Lea Maria Weeber aus Braunsbach am ersten Schultag aufgefallen ist, waren die Plakate, die auf die Masken-Empfehlung und Abstandsregelungen hinweisen. Sie besucht die 12. Klasse des Schlossgymnasiums in Künzelsau . Erst konnten die Schüler dem Rektor Fragen zur Situation stellen, dann ging es mit Mathe weiter. Dies findet momentanstatt, da ihr Lehrer zur Risikogruppe gehört. „Für uns bedeutete das: Unterricht via Beamer, Kamera und Laptop. Der Skype-Unterricht funktioniert gut, manchmal spielen aber das Internet oder das Mikrofon nicht mit.“

An ihrer Schule wurden für die 12. und 13. Klassen Notfall-Stundenpläne erarbeitet. Diese seien so angelegt, dass sich beide Stufen nicht begegnen. „An sich ist es gut, wieder an der Schule zu sein, da man seine Freunde wiedersieht. Die verringerte Anzahl der Stunden haben den Wiedereinstieg erleichtert“, sagt Lea. Dennoch könne sie nur schwer begreifen, wie der Schulalltag momentan aussieht.

Pause im Klassenzimmer

Melina Volk aus Crailsheim war erleichtert, als sie wieder in die Schule gehen konnte, wenn auch nur für die Prüfungsvorbereitung. Sie besucht die Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim. „Nach der langen Zeit zu Hause hatte man endlich wieder eine Verbindung zum früheren Alltag und damit auch wieder eine Struktur in der Woche“, sagt die 19-Jährige. Die Pausen verbringen die Schüler im Klassenzimmer mit geöffneten Fenstern, jeder an seinem Tisch mit circa zwei Metern Abstand zum Nachbarn.

Am Mittwoch haben die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Die Vorbereitung war nicht einfach. Die 19-Jährige befürchtet, dass sich die Corona-Krise auf die Ergebnisse auswirkt. „Es stimmt, dass unser Jahrgang überdurchschnittlich viel Zeit hatte, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten“, sagt sie. „Aber für viele, auch für mich, war dieser zusätzliche Monat ein Leistungsdruck, denn man musste das Gelernte weiter warmhalten und auffrischen.“ Und jeder für sich habe auch erst mal mit der Corona-Situation allgemein klarkommen müssen.