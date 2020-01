Nun sind es also sechs: Der Januar 2020 war ein harter Monat für Zigarettenautomaten im Kreis Hall. Nachdem zuletzt bis zum 18. Januar vier Automaten Opfer von Aufbruch-Versuchen wurden oder gar komplett gestohlen wurden, schlugen Plünderer in den vergangenen Tagen erneut zweimal zu.

So wurde am Samstag, 25. Januar, gegen 14.15 Uhr festgestellt, dass in der Weinsberger Straße in Mainhardt jemand versucht hatte, den dortigen Automaten mit brachialer Gewalt aufzubrechen. Und am Dienstag, 28. Januar, versuchte jemand zwischen 20 und 21 Uhr in der Wolfgangstraße in Crailsheim dasselbe. Beide Versuche blieben erfolglos, es entstand geringer Sachschaden. Interessantes Detail: Aus der Wolfgangstraße war diesen Monat bereits ein Zigarettenautomat komplett abmontiert und gestohlen worden.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000, sowie das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.