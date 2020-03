Wie das Landratsamt Schwäbisch Hall mitteilt, wurden mittlerweile 14 Personen im Kreis Hall positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Erkrankten leben im Raum Schwäbisch Hall und im Limpurger Land.

Als eine Maßnahme bleibt dasSchulzentrum Schrozberg, das ursprünglich nur bis Mittwoch geschlossen bleiben sollte, bis Ende der Woche zu. Der Grund: ein Testergebnis steht noch aus.

Hohenlohekreis richtet „Drive-In-Abstrichstelle“ ein

Im Hohenlohekreis ist die Zahl der Corona-Erkrankten auf neun gestiegen. Der Kindergarten Heuberg in Pfedelbach bleibt wegen eines begründeten Verdachtsfalls, für mindestens Donnerstag und Freitag geschlossen. Zudem werden Schüler des Ganerben-Gymnasiums in Künzelsau, der Reinhold-Würth-Schule in Gaisbach und der Freien Schule Ann-Sophie in Künzelsau vom Unterricht befreit. Die Fachpraktische Prüfung in Bildender Kunst am Donnerstag am Ganerben-Gymnasium findet hingegen statt.

Weiterhin fährt der Hohenlohekreis die Kapazität seiner zentralen Abstrichstelle in den Räumen des Gesundheitsamts hoch - durch die Errichtung einer „Drive-In-Abstrichstelle“ in Kupferzell-Belzhag. Die Stelle soll zeitnah einsatzbereit sein und dann in Betrieb gehen, wenn die räumlichen Kapazitäten der zentralen Abstrichstelle erschöpft sind.