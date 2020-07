In den vergangenen Wochen erhielten Kunden im regionalen Bahnverkehr eine Entschädigung. Jedoch nicht jeder Kunde und auch nicht bei jeder Strecke. „Entschädigt werden Fahrgäste, die von Schlechtleistungen im regionalen Bahnverkehr zwischen Juli 2019 und Januar 2020 betroffen waren und eine Monats- oder Jahreskarte, ein Abonnement, eine Zeitkarte des DB-Fernverkehrs oder eine Bahncard 100 besaßen“, lässt das Stuttgarter Verkehrsministerium wissen. Dabei geht es um eine einmalige Entschädigung in Höhe eines Monatsbeitrages.

nur die Remstalbahn aufgenommen, obwohl auch für das Jagsttal anhand objektiver Kriterien zu schlechte Werte bei Pünktlichkeit und Zugausfällen ermittelt wurden", so das Ministerium. Auf diesem Streckenabschnitt wurden bei Betriebsbeginn von Go-Ahead im Juni 2019 die Leistungen noch per Bus als Schienenersatzverkehr erbracht. Entschädigung gab es für Kunden auf insgesamt elf Strecken in Baden-Württemberg. Ende Juni wurde nun auch die Strecke Crailsheim-Aalen in das Entschädigungsprogramm aufgenommen. „Diese Teilstrecke des Netzes von Go-Ahead wurde versehentlich nicht in der ursprünglichen Streckenauswahl berücksichtigt.

nicht darunter. Das liegt daran, dass auf der Murrbahn die Pünktlichkeitsrate und die Anzahl der Zugausfälle geringer war, als es die Kriterien für eine Entschädigung vorsahen – auch wenn der subjektive Eindruck der Bahnkunden ein anderer sein mag.

Murrbahn hat eine Pünktlichkeitsquote von 93,8 Prozent

Eine objektive Bewertung wird durch zahlreiche Randbedingungen erschwert. Zunächst wechselte für die Linie RE90 der Betreiber. Das sind die Züge auf der Relation Stuttgart-Nürnberg. Diese wurde dann nicht von Go Ahead, sondern von dessen Subunternehmen mit „historischem Wagenmaterial“ bedient. Es folgten die Corona-Sonderfahrpläne. Erst seit dem Fahrplanwechsel am 14. Juni gilt wieder der normale Fahrplan. In der Hälfte der Zeit seit der Betriebsübernahme im Dezember lag die Pünktlichkeitsquote auf der Strecke unter 90 Prozent. Auffallend: Die Subunternehmen blieben in 9 von 15 Wochen unter diesem Wert, Go Ahead nur in 3 von 10 Wochen. In der Kalenderwoche 25 (15. bis 21. Juni) lag die Pünktlichkeitsquote nach Angaben von Go Ahead bei 93,8 Prozent. Damit schnitt die Murrbahn besser ab als Go Ahead auf das gesamte Land gesehen (88,8 Prozent).

wo es die Verspätungen gab. Das Netz Gäu/Murr umfasst die Strecke Freudenstadt/Rottweil-Stuttgart-Hessental – die bei Go Ahead gewährte Transparenz der Zahlen fehlt hier etwas. Was auch fehlt: wie pünktlich ist der Gesamtverkehr auf der Murrbahn. Für den Bahnfahrer ist es unerheblich, welches Bahnunternehmen die Verkehrsleitung erbringt. Für den Kunden ist wichtig, wie pünktlich der Zug ist, in den er einsteigen will.

Kaum ein Trost für Bahnnutzer

Doch was ist pünktlich? Bei der Deutschen Bahn AG gelten Züge erst ab einer zu späten Ankunft über fünf Minuten und 59 Sekunden als verspätet. Dagegen hat die NVBW in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen festgeschrieben: Drei Minuten und 59 Sekunden, mehr Verspätung dürfen die Züge in Baden-Württemberg nicht einfahren.

Was nun pünktlich ist bzw. ausreichend unpünktlich und damit eine Entschädigung nach sich zieht, ist somit Definitionssache. Die Züge auf anderen Strecken waren demnach aber noch unpünktlicher als die auf der Murrbahn – was aber kaum ein Trost für die Nutzer der Bahn zwischen dem Landkreis Hall und Stuttgart sein dürfte.