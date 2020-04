Wer gedacht hätte, dass der Konsum harter Drogen rückläufig sei, der wird durch eine aktuelle Statistik der AOK Heilbronn-Franken eines Besseren belehrt: Die Krankenhausbehandlungen wegen Drogenmissbrauchs stiegen bei der Krankenkasse im Landkreis Schwäbisch Hall in den Jahren 2014 bis 2018 jährlich um 1,1 Prozent. Im Landesschnitt waren es 1,4 Prozent.

In absoluten Zahlen waren es im Landkreis 691 Fälle im Jahr 2014, 757 im Jahr 2016 und 796 im Jahr 2018. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2018 insgesamt 43.818 AOK-Versicherte wegen Betäubungsmittel-Missbrauchs behandelt. Die Männer liegen mit 27.865 klar vor den 15.952 Frauen. Die Zahlen der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit einem Marktanteil von über 45 Prozent im Land mit Abstand die meisten Menschen versichert, schreibt die Kasse in einer Pressemitteilung.

Viele junge Personen dabei

Bei der Altersverteilung fällt auf, dass die Zahl der Drogenfälle zwischen 15 und 40 Jahren fortlaufend größer wird und sich danach deutlich verringert.

Der Jahresbericht der deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht verdeutlicht, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist: Bei Befragungen haben rund acht Prozent der Bevölkerung zugegeben, regelmäßig verbotene Substanzen zu konsumieren. Die Abweichung zu den AOK-Daten beruht darauf, dass sich nur ein Bruchteil der Drogenkonsumenten in ärztliche Behandlung begibt. Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) erhalten derzeit 79.400 Menschen in Deutschland eine Therapie mit Ersatzdrogen. 2019 wurden in Deutschland 1398 Drogentote polizeilich registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 9,6 Prozent.

Unterstützung bieten die Drogenberatungsstellen der Landratsämter. Patienten in der Nachsorge einer Suchterkrankung können von der biopsychosozialen Versorgung im Rahmen des AOK-Facharztvertrages Psychiatrie/Neurologie/Psychotherapie profitieren. Diese beinhaltet regelmäßige fachärztliche Betreuung, unterstützende Gesprächstherapie sowie Beratung zu Lebensstil und Alltagsgestaltung.