Sämtliche Busse im Landkreis Schwäbisch Hall verkehren während der Weihnachtsferien von Samstag, 21. Dezember, bis einschließlich Samstag, 4. Januar, nach dem Ferienfahrplan. Alle mit „S“ (Schule) gekennzeichneten Kurse entfallen, mit „F“ (Ferien) gekennzeichnete Kurse fahren in dieser Zeit zusätzlich. Alle übrigen Fahrten verkehren wie gewohnt.

Am Dienstag, 7. Januar, haben die Schulen im Haller und Gaildorfer Raum einen beweglichen Ferientag. Dies hat zur Folge, dass an diesem Tag die Busse des Stadtbus Schwäbisch Hall (Linien 1 bis 10, 45, 47 und 48), sowie die Busse der Firma Hofmann in Gaildorf (Linien 43, 44 und 46) nach dem Ferienfahrplan fahren. Bei allen übrigen Linien im Landkreis fahren die Busse wie an Schultagen, es entfallen lediglich die im Fahrplan gekennzeichneten Schülerkurse im Haller Raum.

An Heiligabend und Silvester fahren die Busse und Rufbusse nach dem Fahrplan für Samstag. An den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember), an Neujahr (1. Januar) und an Heilige Drei Könige (6. Januar) gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Rufbusse fahren weitgehend ohne Einschränkungen

Beim Stadtbus Schwäbisch Hall endet der Betrieb am 24. und 31. Dezember um circa 18 Uhr. Fahrten, die vor 18 Uhr beginnen, gehen bis zur jeweiligen Endhaltestelle. Fahrten nach 18 Uhr entfallen. Beim Stadtbus Crailsheim (Linie 52/53) endet die Bedienung am 24. und 31. Dezember gegen 14 Uhr. Der SBC-Nightliner fährt an Heiligabend und auch an Silvester nicht

In Richtung Bühlertal (Linien 12/13) fährt an Heiligabend und Silvester der letzte Bus um 14.34 Uhr ab Schwäbisch Hall. Die Busse nach Kirchberg (Linie 64) und Dinkelsbühl (Linie 59) verkehren am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar nicht. Im Bahnverkehr gibt es nahezu keine Einschränkungen an den Feiertagen.

Die Rufbusse fahren an den Feiertagen weitgehend ohne Einschränkungen. An Heiligabend und Silvester fahren die Rufbusse ebenfalls wie an Samstagen, jedoch ohne die Spätverbindungen, mit Ausnahme der Linie R65N. Am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr fährt der Rufbus um 20.14 Uhr ab Kirchberg Stern (Linie R64), bei Bedarf um 19.50 Uhr ab Crailsheim ZOB, statt der regulären Linie 64.