Die anhaltende Trockenheit und die überdurchschnittlich hohen Temperaturen haben dazu geführt, dass die Wasserführung der Flüsse und Bäche im Landkreis Schwäbisch Hall erheblich zurückgegangen ist. Die Entnahme von Wasser aus sämtlichen oberirdischen Gewässern sollte daher unterlassen werden, schreibt das Landratsamt.

Durch die geringe Wasserführung drohen nicht nur dem Fischbestand, sondern insbesondere auch sämtlichen im Bach lebenden Tieren und Pflanzen gravierende Schäden, heißt es. In niedrigen Gewässern erhöhen sich Wassertemperatur und Schadstoffkonzentration schneller, was zu einem geringeren Sauerstoffgehalt führt, sodass die Gefahr einesbesteht. Deshalb ist es wichtig, dass eine Mindestwassermenge zum Schutz der Lebewesen im Gewässer verbleibt und Wasserentnahmen nur in Ausnahmefällen erfolgen.