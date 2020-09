überfüllte Busse, nicht einhaltbarer Mindestabstand, Nicht-Aufnahme vieler Fahrgäste. Seit Schulbeginn hat es im Kreis Schwäbisch Hall mehrere Beschwerden über den Nahverkehr gegeben:, nicht einhaltbarer Mindestabstand, Nicht-Aufnahme vieler Fahrgäste.

Verstärkerbusse bestellen. Damit sollen stark frequentierte ÖPNV-Achsen entlastet werden. Laut Mitteilung stießen die bisherigen Fahrzeuge auf einzelnen Buslinien an ihre Grenzen, dies zum Teil durch den Schulstart und den noch nicht überschaubaren Transportbedarf der Schüler. Deshalb könne es zu beengten Verhältnissen in den Bussen kommen. Wie das Landratsamt des Kreises Schwäbisch Hall mitteilt, will es deshalb bei den Verkehrsunternehmen zusätzlichebestellen. Damit sollen stark frequentierte ÖPNV-Achsen entlastet werden. Laut Mitteilung stießen die bisherigen Fahrzeuge auf einzelnen Buslinien an ihre Grenzen, dies zum Teil durch den Schulstart und den noch nicht überschaubaren Transportbedarf der Schüler. Deshalb könne es zuin den Bussen kommen.

Corona Crailsheim Lehrerin und Schüler positiv getestet: Schulklassen und Lehrer unter Quarantäne Crailsheim Die Verkehrsunternehmen stellen derzeit die Buslinien fest, die mit Verstärkerbussen entlastet werden müssen. Das Landratsamt übernimmt die anfallenden Mehrkosten, betont aber auch, dass zusätzliche Busse und Fahrpersonal nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen.

Landrat Bauer: Bitte Maske tragen

Landrat Gerhard Bauer appelliert erneut an die Fahrgäste des ÖPNV, die Vorgaben der Corona Verordnung zu beachten. Fahrgäste sind demnach verpflichtet, an Haltestellen und in Bussen und Bahnen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Damit soll der fehlende Mindestabstand von 1,50 Metern, der vor allem in den Stoßzeiten morgens und mittags nur schwer eingehalten werden kann, teils kompensiert werden. „Wenn keine Maske verfügbar ist, genügt notfalls auch ein Tuch oder ein Schal“, so Gerhard Bauer. „Halten Sie bitte immer den maximal möglichen Abstand zu anderen Fahrgästen ein.“

Der Landrat begrüßt es, dass die Polizei die Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen weiterhin als Schwerpunktthema sieht und auch in Zukunft Kontrollaktionen durchführen will.