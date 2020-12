Die aktuellen Zahlen des Landratsamtes im Kreis Schwäbisch Hall vom Donnerstag, 03.12.2020.

Nachdem Bühlertann in der Inzidenz-Liste für einige Zeit unrühmlicher Spitzenreiter war, ist die Gemeinde mittlerweile von Crailsheim abgelöst worden. Die Kreisstadt weist mit 67 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen eine Inzidenz von 194,0 auf. Kirchberg folgt mit 181,1 und Kreßberg mit 151,3

In den vergangenen Wochen sind die Infektionen in Crailsheim stark gestiegen. Der Spitzenreiter an Infizierten-Zahlen im Landkreis hat mittlerweile die 600er-Marke erreicht. Nach einer vorübergehenden Beruhigung der Lage sind die Fallzahlen wieder deutlich angezogen. Wieso Corona gerade in Crailsheim auf dem Vormarsch ist, bleibt unklar. Auf eine damalige entsprechende Anfrage des Oberbürgermeisters Christoph Grimmer im Kreistag hatte Landrat Gerhard Bauer nur vage Antworten gegeben.

Der kleine Lockdown im November scheint im Landkreis vorübergehend gewirkt zu haben. Nach Eintreten der Maßnahmen ist die 7-Tage-Inzidenz des ganzen Kreises eine Zeit lang gesunken. Allerdings geht es seit einigen Tagen wieder nach oben, die Inzidenz liegt aktuell bei 93,7. Coronafälle der Gemeinden im Kreis Hall

Infogram

Das sind die aktuellen Zahlen im Kreis

7-Tage-Inzidenz: 93,7

Infizierte Bürger seit März: 2653

Corona-Tote: 74

Gesundete: 2359

Derzeit Infizierte: 220

So viele Bürger haben sich seit Beginn der Zählung im März in den Gemeinden des Landkreises wissentlich infiziert:

Blaufelden: 62

Braunsbach: 41

Bühlertann: 43

Bühlerzell: 34

Crailsheim: 620

Fichtenau: 82

Fichtenberg: 29

Frankenhardt: 86

Gaildorf: 167

Gerabronn: 45

Ilshofen: 77

Kirchberg/Jagst: 42

Kressberg: 51

Langenburg: 17

Mainhardt: 111

Michelbach/Bilz: 23

Michelfeld: 48

Oberrot: 30

Obersontheim: 84

Rosengarten: 50

Rot am See: 50

Satteldorf: 45

Schrozberg: 44

Schwäbisch Hall: 503

Stimpfach: 79

Sulzbach-Laufen: 22

Untermünkheim: 55

Vellberg: 50

Wallhausen: 43

Wolpertshausen: 19

Bisheriger Höchststand an Neuinfektionen stammt vom 3. November

In den sieben Tagen vor dem 3. Dezember sind 184 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Höchststand dieser Zahl in der zweiten Welle, die im Herbst über den Kreis schwappt, war am 3. November. Da waren es 209 Infizierte in sieben Tagen (eine Inzidenz von 106).