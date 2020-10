Am Freitag erließ das Landratsamt angesichts der jüngst stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen - häufig aufgrund von privaten Feiern oderin Gaststätten - bereits eine Allgemeinverfügung . Laut dieser ist beidas Zusammenkommen von Menschen aktuell auf 50 in öffentlichen Räumen und 25 in privaten Räumen beschränkt. Über das Wochenende sind die Corona-Zahlen im Landkreis Schwäbisch Hall aber erneut stark gestiegen - die kritische Marke für weitere Maßnahmen seitens der Kreisverwaltung wird höchstwahrscheinlich bald erreicht. Deshalb erarbeitet dasbereits vorausschauend weitere Einschränkungen. „Ich rechne damit, dass im Laufe der nächsten Tage die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis überschritten wird“, so. „Dies wird zur Folge haben, dass private Feiern auf 25 Personen in öffentlichen Räumen beziehungsweise 10 Personen in privaten Räumen begrenzt werden müssen.“