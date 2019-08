Radfahren boomt, aber für Radler ist es oft nicht einfach, sich im Verkehr zu behaupten. Die vierte verkehrspolitische Radtour führt die Teilnehmer in den südlichen Landkreis.

Autofahrer verdrängen Radfahrer zulasten der Fußgänger auf die Gehwege. Die einen schimpfen auf die, die anderen auf die. Einmündungen, Querungen, mangelnde Beschilderung und mitunter sogar Radfurten stellen Gefahrenpunkte dar. Schwachstellen im Verkehrswegenetz aufzudecken und in der Folge zu beheben, ist Sinn und Zweck der verkehrspolitischen Radtour des Landkreises Schwäbisch Hall. Die Tour führt leitendes Personal des Haller Landratsamts, Verkehrsexperten sowie Kreis- und Stadträte diesmal ins Limpurger Land.

Die vorgesehene Route: Gaildorf, Fichtenberg, Unterrot, Bröckingen, Gaildorf. Treffpunkt ist am Bahnhof Gaildorf West. Die Gaildorfer sind mit den Rädern da, die der Haller schafft ein Fahrzeug herbei. Mit dem Zug, wie ausgeschrieben, kommt niemand. Die Bahnhöfe im Landkreis sind dem ehemaligen FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Bullinger aus Rot am See sowieso ein Dorn im Auge. Kein einziger sei behindertengerecht und keiner habe eine Toilette, wettert er. Er wolle jetzt gar nicht viele Worte verlieren, nur gute Fahrt wünschen, sagt Landrat Gerhard Bauer, und dann geht’s los.

Lob vom Radaktivisten

„Toll, dass so was stattfindet“, bedankt sich Dieter Wolfarth, der ADFC-Ortsgruppenvorsitzende aus Hall, der die Radtour leitet. Diese Aktion sei vorbildlich im Land. Vieles sei auch schon entwickelt und getan worden, aber vieles noch verbesserungswürdig. Das erste Problem taucht gleich am Bahnhof auf. Kein Schild weist den Weg zum Radweg, der durch die Stadt führt. Das heißt, die Bahnhofstraße runter auf der Fahrbahn oder unerlaubterweise auf dem ausgeschilderten Gehweg. Glücklicherweise radelt Tanja Ritter, die Erste Beigeordnete der Stadt Gaildorf, mit. „Frau Ritter, Sie machen das“, ruft ihr der Landrat zu.

Erster Halt ist an der Einmündung zur Häusersbachsiedlung, wo es in der Vergangenheit bereits einen tödlichen Unfall gab, der zweite bei der Bushaltestelle an der ARWA-Siedlung. ADFC-Chef Wolfarth kritisiert nicht nur, er hat für alle Schwachstellen auf der Strecke Musterlösungen und Verbesserungsvorschläge parat. Ein absolutes Negativbeispiel ist Mittelrot. Radfahrer müssen den Ort auf der unübersichtlichen Fahrbahn passieren und diese gegebenenfalls queren. Der Gehweg ist für sie tabu. Den geringen Abstand des Radwegs zur Fahrbahn entlang der L 1066 hält Kreisrat Friedrich Zahn auch nicht für optimal.

Radsport Tourenfahrt für Radler Die Leinenwebertour lockt am Sonntag wieder viele Radler an.

Die Markierung an der Unterführung beim Bahnhof in Fichtenberg löst bei den Radexperten Wohlgefallen aus. Sehr kritisch sehen sie dagegen die Verhältnisse im Bereich der Bahnbrücke und der Einmündung der L 1050 in die L 1066. „Da müssen wir eine Lösung hinkriegen“, stellt Martina Steinecke fest, die das Ordnungsamt leitet. Auch Erwin Tiroke, der Leiter des Straßenbauamts, sieht Handlungsbedarf.

Die Pläne seien vor vielen Jahren erstellt worden, da habe der Radverkehr noch nicht die Lobby gehabt wie heute, verteidigt Heiko Engelhard die damaligen Entscheidungen. Er ist der Chef des Baureferats Ost im Regierungspräsidium Stuttgart. Dass das Fahrrad inzwischen eine echte Alternative zum Auto darstelle und die Nutzung deutlich zunehme, erfahre er auf seinen täglichen Fahrten zwischen Bibersfeld und Hall, sagt Steffen Baumgartner, der Leiter der Stabsstelle im Landratsamt. Da demnächst die Tiefgarage wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stehe, sei es von Vorteil, wenn möglichst viele Angestellte mit dem Fahrrad kämen.

Die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, Caroline Mayer, zeigt auf dem Elektro-Lastenrad Flagge, das der Kreis für Botendienste angeschafft hat. Das Fazit der Tour: „Manches ist gut, vieles könnte aber auch weitaus besser sein.“

