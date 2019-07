Der BESH-Vorsitzende spricht in New York bei den Vereinten Nationen. Im März soll auf Schloss Kirchberg ein Netzwerk gegründet werden, um die Nachhaltigkeitsziele der UN zu unterstützen.

Von „Aufbruchstimmung“ berichtet Rudolf Bühler aus New York. Der Vorsitzende der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) und der Stiftung „Haus der Bauern“ ist zum wiederholten Mal zum Hauptsitz der Vereinten Nationen gereist. Vom 16. bis 19. Juli hat er an der UN-Nachhaltigkeitskonferenz teilgenommen. Seit 2017 ist die BESH als Nichtregierungsorganisation im Wirtschafts- und Sozialrat der UN zugelassen – mit Eingabe- und Rederecht. Das hat Bühler am vergangenen Freitag als 26. von 58 Rednern genutzt, um im Zusammenhang mit der Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 eine weltweite Agrarwende zu fordern.

„Wir brauchen einen Politikwechsel hin zu Ökologie und Green Economy“, so fasst Bühler seinen fünfminütigen Redebeitrag auf Nachfrage dieser Zeitung zusammen. Das Thema Agrarwende definiere er mit den Prinzipien einer Entwicklungsstrategie für die „Nachhaltige Ländliche Regionalentwicklung“. „Die Umstellung auf ökologischen Landbau und naturgemäßes Wirtschaften alleine reicht nicht aus“, so Bühler. Dies müsse vor allem im internationalen Zusammenhang einhergehen mit „solidarischer und gemeinwohlorientierter Ökonomie und sozialer Gerechtigkeit“.

Landwirtschaft Rudolf Bühler spricht bei der UN Bilderstrecke öffnen

Die Nachhaltigkeitsziele müssten auf lokaler Ebene ebenso umgesetzt werden wie jene der im Dezember vergangenen Jahres verabschiedeten UN-Deklaration für die Kleinbauernrechte. Letztere ist maßgeblich bei einem internationalen Kleinbauernkongress in Schwäbisch Hall im März 2017 erarbeitet worden.

„Es ist schon mal gut, dass man es überhaupt geschafft hat, die Nachhaltigkeitsziele zu formulieren“, sagt Bühler. Diese seien vor allem unter Klimaschutz-Aspekten wichtig. Jetzt ginge es darum, diese Ziele auch auf lokaler und regionaler Ebene umzusetzen. Die UN könne nur die Impulse setzen. „In Hohenlohe sind wir da ja schon gut aufgestellt“, sagt Bühler. Auch die Arbeit der Bio-Musterregion orientiere sich an den UN-Zielen. Diese sehen unter anderem die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, Energie und Wirtschaftsformen vor. Es sollen außerdem Sofortmaßnahmen ergriffen werden, „um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen“, so formuliert es die UN. Landökosysteme sollen geschützt, wiederhergestellt und ihre nachhaltige Nutzung gefördert werden.

Vereinsstreit in Kirchberg Bauernschule Hohenlohe schließt zwei Mitglieder aus Der Verein Bauernschule Hohenlohe hat Rudolf Bühler und Helga Schöll ausgeschlossen.

Den Aufenthalt in New York hat Bühler außerdem genutzt, um alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Im Wirtschafts- und Sozialrat gebe es eine „Farmers Group“, wo sich landwirtschaftliche Akteure aus der ganzen Welt austauschen könnten. Ziel sei es jetzt, ein Netzwerk zu gründen, das sich die „Nachhaltige Ländliche Regionalentwicklung“ auf die Fahne schreibt.

Dem ist Bühler schon ein Stück weit nähergekommen. „Wir werden ein offizielles Netzwerk beim nächsten World Organic Forum gründen“, kündigt Bühler an. Der Termin stehe auch schon fest: vom 6. bis 8. März auf Schloss Kirchberg. „Wir wollen Regionenpartnerschaften bilden“, so der BESH-Chef. Die Erzeugergemeinschaft mache Vergleichbares schon mit Projekten in Sansibar, der Wojwodina (eine autonome Provinz in Serbien) und den Karpaten. Mit an Bord seien auch Kollegen aus Wales, ergänzt Bühler: „Dort ist ja Prinz Charles sehr aktiv im ökologischen Landbau.“

Das könnte dich auch interessieren:

Landmetzgerei Setzer in Wolpertshausen Staatsanwalt: Keine Belege für Falschdeklaration Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen die Landmetzgerei Setzer eingestellt.