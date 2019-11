Der Adventsmarkt in Ingersheim legte vergangenes Wochenende bereits den ersten Stein, die eigentliche Lawine an Weihnachts- bzw. Adventsmärkten bricht nun aber ab dem kommenden Wochenende über den Kreis Schwäbisch Hall und die Region herein.

Damit Ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch auf einer Online-Karte über 50 der nahenden Weihnachtsmärkte samt Datum, Uhrzeit und Veranstaltungsort eingezeichnet. Damit könnt Ihr unbeschwert die Weihnachtszeit genießen, ohne etwas zu verpassen!