Harald Ebner steht nicht auf den sogenannten Monsanto-Listen. Daran hat der Grünen-Politiker aber große Zweifel. Der Kirchberger kämpft seit langem gegen das Monsanto-Erzeugnis Glyphosat.

Von 2015 bis 2017 hat der Agrar-Konzern Monsanto den kanadischen Rockmusiker Neil Young und die Journalistin Carey Gillam beobachtet. Beide sind scharfe Kritiker des Unternehmens, das mittlerweile zum Leverkusener Bayer-Konzern gehört und vor allem wegen seinem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in der Kritik steht. Die britische Tageszeitung Guardian hat die Überwachungen aufgedeckt und verweist auf Dokumente aus den Schadenersatz-Prozessen zum Thema Glyphosat. Ein ebenfalls scharfer Kritiker des umstrittenen Mittels ist der Kirchberger Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebner. Abwegig ist es also nicht, dass der Kirchberger auch auf einer der im Mai in Frankreich bekannt gewordenen „Monsanto-Listen“ steht. Seit 2011 sitzt Ebner im Bundestag. Von Anfang an setzt er sich für ein Glyphosat-­Verbot ein.

Mit den Listen habe sich Ebner intensiv befasst und zusammen mit weiteren Grünen-Bundestagsabgeordneten in einem offenen Brief an Bayer-Chef Werner Baumann Aufklärung gefordert. Das sagt Sönke Guttenberg aus Ebners Berliner Bundestagsbüro. Nach wochenlangem Hin und Her und diversen Verzögerungen habe Ebner Ende Juni eine Nachricht bekommen. Nachdem er mehrfach öffentlich und nicht öffentlich nachgefragt hatte, habe ihm die von Bayer mit der Untersuchung der Liste beauftragte Kanzlei Sidley Austin schließlich einen Brief geschickt.

„In einem sehr eigenartigen tabellenförmigen Briefformat ohne Unterschrift oder Briefkopf. Zudem hat der Brief auf dem Postweg zwei Wochen von Brüssel nach Berlin gebraucht“, so Guttenberg. Die entscheidende Aussage aus dem Brief laute: „Aufgrund unserer bisherigen Ermittlungen können wir bestätigen, dass wir Ihren Namen auf keiner der von uns überprüften Listen gefunden haben.“ Das klinge nicht wirklich nach einer abgeschlossenen Untersuchung. „Nach wie vor ist uns auch so etwas wie ein abschließender Bericht zu den Monsanto-Listen nicht bekannt“, sagt Guttenberg.

Ebner hat Zweifel an den Briefen über die Monsanto-Listen

„Die Aussagekraft des Schreibens ist ohnehin mehr als begrenzt. Die Darstellungen beziehen sich allein auf die Listen, die von der PR-Agentur Fleishman Hillard 2016 angelegt wurden“, sagt Harald Ebner. „Was Monsanto oder von Monsanto beauftragte Firmen davor oder danach sonst noch so alles an Informationen über ihre Kritiker gesammelt haben, bleibt weiterhin unklar.“ Die neuesten Berichte über umfangreiche ­„Action plans“ gegen Young und Gillam zeige noch einmal „eine ganz neue Dimension der Monsanto-Methoden“ auf. „Bayer steht hier noch eine enorme Aufgabe an Aufklärungsarbeit bevor. Und dabei darf der Konzern auch eigene Aktivitäten nicht aussparen“, sagt der Sprecher seiner Fraktion für Gentechnik- und Bioökonomie. „Die Kommunikationspolitik von Bayer dazu ist und bleibt unterirdisch.“

Vor allem die „Selbstermittlungen“ zu den Monsanto-Listen seien „mehr als dubios“. Es sei kaum erkennbar, nach welchen Kriterien die sogenannten „Fleishman-Hillard-­Monsanto-Listen“ für Deutschland erstellt worden seien. „Ging es überwiegend darum, diejenigen zu identifizieren, bei denen sich Monsanto noch eine erfolgreiche Lobbyarbeit versprochen hat?“, fragt Ebner.

Andere Politiker erhalten gleichlautende Anwaltsbriefe

Inzwischen hätten auch mehrere weitere Grünen-Politiker wie etwa Renate Künast gleichlaufende Briefe der belgischen Anwaltskanzlei bekommen. „Angeblich steht keiner von ihnen auf den Monsanto-Listen. Dafür aber Berichten zufolge unter anderem die frühere SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks, mehrere Mitarbeiter des Bundeslandwirtschaftsministeriums und jetzt eben noch Gillam und Young“, sagt Ebner-Mitarbeiter Guttenberg.

