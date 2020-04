Wer am Mittwoch, 29. April, und Donnerstag, 30. April, von Ellrichshausen gen Süden in Richtung Rudolfsberg oder Mariäkappel fahren will, muss sich auf eine Umleitung einstellen. In diesem Zeitraum finden an der Kreisstraße zwischen Ellrichshausen und der Landstraße 1066 nämlich Bauarbeiten statt. Wie das Landratsamt mitteilt, lässt es für rund 80.000 Euro den Belag des Streckenabschnitts erneuern sowie Unebenheiten beseitigen. Am Spätnachmittag des 30. Aprils soll die Strecke bereits wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während der Bauarbeiten ist die Strecke aber gesperrt, eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

