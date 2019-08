Das Regierungspräsidium Stuttgart fördert kommunale Projekte mit rund 28,5 Millionen Euro. Gemeinden im Landkreis Hall können sich insgesamt über mehr als 7,9 Milliionen Euro freuen.

Der Ausgleichstock soll finanzschwache Kommunen unterstützen, wenn dort teure Sanierungen oder Infrastrukturprojekte anstehen. In den Regierungsbezirk Stuttgart fließen aus diesem Topf nun gut 28,5 Millionen Euro, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Für den Landkreis Schwäbisch Hall fallen davon mehr als 7,9 Millionen Euro ab.

„Mit diesen Mitteln werden Investitionen in Höhe von rund 212 Millionen Euro – insbesondere im strukturschwachen und ländlichen Raum – angeschoben. Schwerpunktmäßig werden in diesem Jahr Kindergärten, Schulen und Feuerwehrhäuser unterstützt“, erklärt Regierungspräsident Wolfgang Reimer, was mit den 28,5 Millionen Euro geschehen soll.

Leader Holzheimer Leibipfad soll ausgebaut werden Der geplante Leibipfad in Holzheim könnte im Rahmen eines Leader-Projekts überregionale Bedeutung gewinnen. Es gibt schon viele Ideen zur Gestaltung.

Nahezu zwei Drittel der Fördermittel fließen in Bildung und Betreuung sowie in Investitionen im Feuerlöschwesen. Darüber hinaus sollen die Zuschüsse dabei helfen, Sanierungsstaus bei Verkehrseinrichtungen, Sportstätten und Einrichtungen für das Gemeinschaftsleben abzubauen.

Fördergeld gibt es im Kreis Hall für 19 Gemeinden

Im Landkreis Hall kommen Zuschüsse in 19 Gemeinden an. Die drei höchsten im Kreis gehen nach Stimpfach, Mainhardt und Fichtenau: Stimpfach erhält eine Million Euro zum Bau eines Großprojekts, das Feuerwehrhaus, Versammlungsraum und Bauhof umfasst. 760.000 Euro gehen nach Mainhardt zur Erweiterung des Kindergartens Schultheiß-Huzele. Fichtenau bekommt aus dem Ausgleichstock 610.000 Euro für den Neubau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses.

Entwicklungskonzept Kohlberg Fokus des Sanierungsgebietes auf der Durchfahrtstraße im Ortskern Mit Geld vom Land möchte sich Kohlberg in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Im Blick hat der Gemeinderat vor allem das Gebiet rund um die Ortsdurchfahrt

Für einen erfolgreichen Antrag müssen finanzschwache Gemeinden darlegen, dass sie alle ihre zumutbaren Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen, bevor sie Mittel aus dem Ausgleichstock beantragen. Für die wichtigsten Einnahmen gibt es Richtwerte oder Vergleichswerte, was in der jeweiligen Gemeindegröße als angemessen erwartet wird. Das gilt zum Beispiel für Kindergarten- und andere Gebühren, ebenso für die Hebesätze beispielsweise bei Grund- und Gewerbesteuern.

„Durch die Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock kann ein finanzieller Ausgleich bei fehlenden oder sanierungsbedürftigen Infrastrukturmaßnahmen insbesondere in Gebieten mit Standortnachteilen geleistet werden. Damit wird der Erhalt attraktiver Lebensräume unterstützt. Die Kommunen können der Bevölkerung eine moderne Infrastruktur und damit Perspektiven anbieten“, erklärt Regierungspräsident Reimer.

Das könnte dich auch interessieren:

Senden Kahlschlag am Sendener Baggersee? Stadt will bei Unfällen nicht haften müssen.