Am Freitag hat die Firma Groninger über ihren Facebook-Kanal eine Nachricht verbreitet: „Wir sind verzweifelt und müssen nach jedem Strohhalm greifen“. Mit diesen Worten hatte sich Groninger-Mitarbeiter Ronald Grama an seine Kollegen gewandt. Der Grund: Seine Schwester Jenny (18) ist schwerst an Krebs erkrankt. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Weiter: „Sie hat eine heftige und kräftezehrende Chemo hinter sich.“ Zunächst habe alles danach ausgesehen, dass die Therapie angeschlagen habe und den Krebs (alveoläres Rhabdomyosarkom, Weichteilkrebs in der Hand) besiegt.