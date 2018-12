Gerabronn Kranz hat in Gerabronn ausgedient

Kranz hat in Gerabronn ausgedient

Gerabronn / Erwin Zoll

Passend zum Trauermonat November hat sich der Gemeinderat einem heiklen Thema gestellt: Wie sollen verstorbene Mitglieder des Gemeinderats und der Ortschaftsräte bei ihrer Beisetzung geehrt werden, wie ehemalige Mitglieder, welchen Unterschied macht man zwischen altgedienten Mitgliedern und solchen, die dem Gremium nur kurze Zeit angehört haben?

Schon vor Jahrzehnten hatte der Gemeinderat Regeln festgelegt, nach denen sich Bürgermeister und Verwaltung richten können. Demnach wird am Grab ein Kranz niedergelegt und eine Ansprache gehalten bei Stadträten, die während der Amtszeit verstorben sind, bei Stadträten mit mindestens zwei Amtsperioden bis zehn Jahre nach ihrem Ausscheiden und bei Stadträten mit mindestens 20-jähriger Amtszeit unabhängig vom Zeitpunkt ihres Ausscheidens. Bei allen anderen verstorbenen Mitgliedern des Gemeinderats wird ein Kranz mit Beileidsschreiben übersandt. In allen diesen Fällen wird außerdem ein Nachruf im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Offensichtlich reichen diese Regeln nicht aus, jedenfalls ist die Praxis in der Vergangenheit über sie hinausgegangen – und das hat der Gemeinderat jetzt als neuen „Ehrungsleitfaden“ beschlossen. Die wesentliche Änderung besteht nun darin, dass auch Mitglieder von Ortschaftsräten am Grab oder per Beileidsschreiben geehrt werden – abhängig von der Dauer ihrer Amtszeit.

Gleichzeitig rückt die Stadtverwaltung mit Zustimmung des Gemeinderats vom Trauerkranz als Zeichen der Wertschätzung ab. Stattdessen wird künftig eine Blumenschale mit Schleife an das Grab gebracht. „Kränze verwelken relativ schnell und sind bei Urnengräbern schlecht zu platzieren“, erklärte Bürgermeister Christian Mauch.