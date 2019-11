Betretene Gesichter gab es am Montag auf der Sitzung des Sulzbach-Laufener Gemeinderats. Mehr als das Doppelte muss die Gemeinde künftig an den Forst BW für Dienstleistungen zahlen. Ein Defizit ist damit programmiert.

Vorbei sind die Zeiten, in denen der Wald als „Sparbuch“ der Gemeinden galt, und daran sind nicht nur Dürre und Borkenkäfer schuld. Das Stichwort lautet Forstverwaltungsreform und geistert derzeit als Schreckgespenst durch die Kommunen. „Schuld“ ist, wie so oft, ein Rechtsstreit mit der Sägeindustrie, der die Beteiligten bis vor den Bundesgerichtshof führte. Zwar hat das Land gewonnen – aber nur wegen eines Formfehlers, so der stellvertretende Forstamtsleiter, Michel Rönz aus Schwäbisch Hall.

Die Folge: Die größten Kritikpunkte des Bundeskartellamtes wurden jetzt in der Reform umgesetzt. Ergebnis: Die Forstämter müssen künftig ihren Service auf „Echtkostenbasis“ abrechnen und dürfen kein Holz mehr im Auftrag verkaufen. Das ist bitter für Gemeinden und Privatwaldbesitzer. Denn bisher konnte Forst BW allein durch die Menge an verkauftem Holz gute Preise erzielen.

Ab Januar soll das nicht mehr so sein, dann brauchen die Gemeinden einen neuen Vertrag und der kostet Sulzbach-Laufen dann 10.836 Euro Forstverwaltungskostenbeitrag statt bisher 4240 Euro. Gemeinderat Christoph Stier brachte den Ärger der Räte auf den Punkt: „Innerhalb von sechs Wochen sollen wir mit der Pistole am Kopf entscheiden, was wir tun. Das finde ich schon ziemlich grenzwertig und dem kann ich nicht zustimmen.“ Stier wandte sich klar gegen eine einvernehmliche Vertragsänderung: „Dann kündigen Sie doch!“ Sein Gemeinderatskollege Fritz Jäger stellte den Gemeindewald zur Disposition: Wenn man immer nur drauflegen müsse, könne den auch das Land haben.

Michel Rönz äußerte Verständnis – vor allem weil die vorgesehenen Ausgleichszahlungen des Landes das Defizit nicht annähernd auffangen. Das ärgere ihn auch. Dennoch dürfe die Gemeinde das Thema Wald nicht kurzfristig betrachten. „Er hat ja noch andere Funktionen, die derzeit halt kein Geld bringen.“ Schließlich hätten die Gemeinden in den vergangenen Jahren auch gut am Wald verdient, „und das kann auch wieder so kommen, ich nenne als Stichwort nachwachsende Rohstoffe“.

Viel tun kann die Gemeinde – wie die anderen Gemeinden im Landkreis – nicht, denn per Gesetz muss ein Förster die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes übernehmen. Zwar könnte sie sich theoretisch einen Förster suchen oder mit den Nachbargemeinden teilen. Der aber müsste erst gefunden werden – und seinen sicheren Beamtenstatus aufgeben. Das, so Bürgermeister Markus Bock, sei wohl kaum denkbar.

Zusammenschließen werden sich die Kommunen aber auf jeden Fall. Die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis, im Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und im Landkreis Schwäbisch Hall sind gerade dabei, eine Vermarktungsgesellschaft zu gründen.

Die Privatwaldbesitzer, so Gemeinderat Wolfgang Fahr von der Forstbetriebsgemeinschaft, werden sich dem anschließen. 150.000 bis 200.000 Festmeter im Jahr Volumen müsse man schon erreichen, um von der Holzindustrie als Verhandlungspartner wahrgenommen zu werden. Das sei zu schaffen.

Unterschrieben wird der Vertrag mit Forst BW von der Kochertalgemeinde zunächst trotzdem nicht. Christoph Stier beantragte eine Vertagung, die einstimmig angenommen wurde. Nichtöffentlich will der Sulzbach-Laufener Gemeinderat noch einmal über die Vorgehensweise beraten, ehe eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Einstimmig genehmigt wurde jedoch der Nutzungs- und Kulturplan der Gemeinde für das Jahr 2020, der ein weiteres Mal im Zeichen von Käfer und Dürre steht: planmäßigen Einschlag gibt es nicht, eingeschlagen wird lediglich Käferholz und gegebenenfalls Sturmholz.