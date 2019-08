Beim Taubertal entstehen abertausende Videos von den Auftritten der Bands. Eines ist schlechter als das andere – und genauso die Erinnerung.

Ich habe am Sonntagabend zum ersten Mal die Toten Hosen gesehen. Und zum zweiten und dritten, manchmal auch zum vierten Mal. Denn vor mir waren einige fleißig dabei, das Konzert mit ihrem Handy zu filmen. Ich gebe zu: So etwas habe ich auch schon gemacht. Aber ich habe es bald auch wieder gelassen (zumindest bei den Konzerten, auf denen ich nicht beruflich bin – dann muss ich das).

Der Trug mit der Erinnerung

Denn ich gehe auf ein Konzert, um es live zu erleben und eben nicht auf einem Handydisplay zu betrachten. Das Video als Erinnerung ist trügerisch! Was ich bei einem Auftritt empfinde, kann kein Kamerasensor aufnehmen und kein Speicher speichern. Als am Sonntag bei den Toten Bengalos im Publikum gezündet wurden, war das ein Gänsehautmoment. Diese Feuer haben sich in meine Erinnerung gebrannt. Ein Video kann das nicht wiedergeben.

Taubertal 2019 Die schönsten Bilder des Festivals Das Taubertal-Festival 2019 ist vorbei. Zeit, sich die schönsten Momente der Großveranstaltung in Erinnerung zu rufen.

Stimmungskiller Smartphone

Aber nicht nur das. Handyvideos vermiesen die Stimmung. Wenn nur wenige Menschen direkt vor der Bühne eine Kamera hoch halten, wird weniger getanzt. Sie konzentrieren sich darauf, ihre Gerät hochzuhalten, statt den Moment zu genießen. Menschen, die zur Musik tanzen wollen, sind plötzlich Störer.

Leute! Die Band spielt hier und jetzt, ein paar Meter von euch entfernt! Schaut sie dort an, genießt das Konzert. Schmälert das Erlebnis nicht für euch und andere auf einen fünf Zoll kleinen Bildschirm!

Das könnte dich auch interessieren:

Summer Breeze 2019 Tickets, Line-Up, Parken, Anfahrt: Alle Infos zum Metal-Festival in Dinkelsbühl Vom 14. bis 17. August hat Dinkelsbühl wieder Besuch von über 45.000 Metal-Fans: Das Summer Breeze 2019 geht über die Bühne. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Open-Air.