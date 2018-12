Nachruf Kontakte zur Ministerin genutzt

Gerabronn / Erwin Zoll

Um die Belange von Frauen hat sie sich schon gekümmert, als das Wort Feminismus noch nicht verbreitet war. Gudrun Wankmüller (Foto) engagierte sich im Bund der Selbstständigen (BdS) – als Beirätin für Frauenfragen im Präsidium des Landesverbands, als Vorsitzende der Fachgruppe Frauen im BdS Nordwürttemberg oder stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums für Frauenfragen, das beim baden-württembergischen Sozialministerium angesiedelt war. Beim Gewerbeverein Gerabronn organisierte sie das landesweit erste Damenprogramm für Unternehmerfrauen.

In Crailsheim geboren und in einer Metzgerfamilie aufgewachsen, absolvierte Gudrun Wankmüller eine Ausbildung bei der Bundespost. Als Schalterbeamtin war sie unter anderem in Gerabronn eingesetzt, wo sie Rolf Wankmüller kennenlernte, einen der Juniorchefs des Hohenloher Druck- und Verlagshauses (HDV), in dem das HOHENLOHER TAGBLATT erschien. Nach der Hochzeit 1959 gab sie den Beamtenstatus auf, um als kaufmännische Angestellte im HDV zu arbeiten – in der Buchhaltung, im Personalwesen oder im Sekretariat. Sie leitete die familieneigene M. Rückerts Buchhandlung, kümmerte sich aber auch um Haushalt und Familie im benachbarten Wohnhaus. Die Probleme mitarbeitender Unternehmerfrauen waren ihr also aus eigener Erfahrung bekannt.

Ihre guten Kontakte zu Sozialministerin Barbara Schäfer führten Ende der Achtziger Jahre zu Gesprächen zwischen dem Ministerium und politischen Vertretern aus Gerabronn, als deren Ergebnis das ehemalige Kreiskrankenhaus zu einem Seniorenwohnheim ausgebaut wurde. Dieses Seniorenzentrum war jetzt die letzten Lebensstation von Gudrun Wankmüller, die an schwerem Asthma litt. Dort starb sie am vergangenen Montag an einer Lungenentzündung.