Von 8 bis 18 Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 26. Mai 2019, abstimmen für ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten bei der Kommunalwahl 2019 in Baden-Württemberg.

So viele Stimmen haben die Kandidaten der einzigen Liste in Untermünkheim bekommen. Auf der Freien Liste waren genaus so viele Kandidaten wie freie Plätze im Gemeinderat.

Untermünkheim

Busch, Peter 1.137 Stimmen

Wolf, Bernd 1.129 Stimmen

Bleher, Malin 1.081 Stimmen

Stapf, Hermann 1.047 Stimmen

Frank, Carolin 993 Stimmen

Unfried, Thomas 983 Stimmen

Übrigshausen

Wolpert, Rainer 1.099 Stimmen

Gruber, Elke 1.094 Stimmen

Breitkreuz, Beate 1.086 Stimmen

Enslingen

Falk, Siegfried 1.137 Stimmen

Ekstein, Silke 1.062 Stimmen

Schwab, Thomas 1.041 Stimmen

vorläufige Ergebnisse, Quelle: Gemeindeverwaltung Untermünkheim

Anmerkung: Der Text wird laufend aktualisiert, bis die endgültigen Wahlergebnisse vorliegen.