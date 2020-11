Bereits in seiner Kreistagsrede zum Haushaltsplan 2021 am 3. November machte Landrat Gerhard Bauer noch einmal deutlich: „Eine Minderheitsbeteiligung in einer gemeinsamen Krankenhausbetriebsgesellschaft kommt für mich nicht infrage. Ich wünsche mir, dass das auch vom Kreistag klargestellt wird....