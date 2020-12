Strahlentherapie gegen Krebs: Eine Patientin wird auf eine Behandlung mit einem Linearbeschleuniger vorbereitet. Das Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall beantragt einen Zuschuss vom Landkreis, um so ein medizinisches Gerät zu beschaffen. © Foto: Überschrift: Strahlentherapie gegen Krebs Beschreibung: ARCHIV - 28.11.2018, Schweiz, Zürich: ILLUSTRATION - Eine Patientin wird sich im Triemlispital auf eine externe Strahlenbehandlung mit einem medizinischen Elektronen-Linearbeschleuniger vorbereitet. Das Gerät wird bei der externen Strahlentherapie zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt. Am 4. Februar findet Weltkrebstag statt, der zum Ziel hat, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Foto: Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa