Der Boden in dem Waldstück bei Westheim ist weich, die Schuhe sinken beim Gehen ein. Auch das Gras ist noch taunass. Und doch: Es fehlt Wasser. Werner Brosi (52), Revierförster im Mainhardter Wald, auch zuständig für den Privatwald in Rosengarten, zeigt zu den Baumkronen hoch. In diesem Waldstück – es liegt am Nordhang und ist somit nicht der prallen Sonne ausgesetzt – hat keine Fichte den Sommer überlebt. Rote Astgerippe sind die Weißtannen, und die Buchen sind teilweise entlaubt oder tragen blassgelbe Herbstblätter. Der Besitzer dieser Parzelle wird viel fällen müssen. „Er wird nur einen geringen Erlös bekommen“, schätzt Brosi, „es dürfte null auf null aufgehen. 50 Jahre hat er diesen Wald hier gepflegt ...“

Wenige Meter weiter beginnt die Parzelle, die einer älteren, alleinstehenden Frau gehört. Auch sie wird Geld in die Hand nehmen müssen, damit das Käferholz aus dem Wald kommt, berichtet der Förster. Viele der Waldbesitzer seien alt, 60 bis 80 Jahre. Die Jüngeren hätten oft wenig Erfahrung oder keine Zeit für die Arbeit. Vielfach fehle auch das Equipment. Brosi vermittelt dann Lohnunternehmen. Doch ob die Arbeiten auch noch gemacht werden, wenn die Besitzer draufzahlen müssen? „Wenn die kaputten Bäume nicht rausgeholt werden, wächst der Populationsdruck“, dann machen die Schädlinge den Bäumen den Garaus.

Es gibt keine einfachen Lösungen um den Wald zu retten

Werner Brosi ist Förster mit Leib und Seele. „Der Beruf macht mir immer noch Spaß. Jeden Tag.“ Er erzählt Spannendes vom Wald. In ihm fühlt er sich trotz Studium noch als Lernender. „Wir wissen noch nicht viel, auch ich habe nur einen Hauch von Ahnung, wie das System Wald funktioniert.“ Es gibt keine einfachen Lösungen, wird im Gespräch deutlich.

Wie setzt der Klimawandel dem Wald zu? „In den letzten zwei Jahren gab es relativ wenig Winterfeuchte. Davon leben die Bäume bis in den Mai, Juni. Wenn es dann im Sommer gar nicht regnet oder nur wenig, dann sind vielleicht die oberen 20 Zentimeter des Bodens feucht, aber in der Tiefe gibt es kein Wasser mehr.“

„Ohne Wasser haben die Bäume Trockenstress. Dann können sie auch keinen Harzdruck gegen Schädlinge aufbauen. Und deren Population steigt bei trockenem Wetter.“ Die Folge, so Brosi: Bäume vertrocknen, sie sind wehrlos den Schädlingen ausgesetzt. Waren der Krummzähnige Tannenborkenkäfer oder der Kleine Tannenborkenkäfer bislang in der Region rar, sind diese Schädlinge in diesem Sommer in Massen aufgetreten. „Die größten Schäden haben wir in alten Beständen, etwa mit 160 Jahre alten Weißtannen. Die hatten 150 Jahre lang gute Bedingungen. Die alten Bäume verkraften die jetzt extremen Veränderungen nicht. Die jungen tun sich da leichter.“ Waldbesitzern rät der Förster deshalb, weiterhin auf Weißtannen zu setzen. „Die ist tiefwurzelnd und sturmfest. Das ist betriebswirtschaftlich interessant.“

Bäume müssen trocken- und frostresistent sein

Wie sieht es mit anderen Baumarten aus? Gehen Pinien oder Olivenbäume? Mediterrane Arten passten nur selten, sagt der Forstamtmann, „wir brauchen trocken- und frostresistente Arten“. Denn ein eisiger Winter reiche, um nicht frostharte Bäume zu töten. Denkbare Alternativen seien der Tulpenbaum, die Atlas- und die Libanon-Zeder, die Esskastanie oder die Baumhasel. „Wir müssen sie versuchsweise pflanzen.“ In 30 Jahren wisse man dann, welche Arten auf welchem Boden gut stehen – zumindest in der Jugendzeit der Bäume. Die Krux: Die hier ansässigen Insekten und Vögel dürften mit den „Fremdländern“ nicht zurechtkommen. Sofern mit den Bäumen fremdländische Schädlinge eingeschleppt werden, diese Mutationen mit hiesigen eingehen, sei denkbar, dass diese ganze Baumbestände niedermachen. „Das System ist komplex.“

Brosi prognostiziert: „Der Wald wird sich schnell verändern. Nadelholzbestände werden wegbrechen.“ Er hofft, dass die jungen Buchen und Tannen, die jetzt mit dem Trocken- und Hitze­stress aufwachsen, dem Wandel gewachsen sind. Das Problem: „Bäume leben zwischen 80 und 250 Jahre lang. Am gleichen Standort. Wenn sich in der Zeit etwas Gravierendes verändert ...“ Allein durch die Steigerung der Durchschnittstemperatur um nur ein Grad in den letzten 20 Jahren „haben alle Baumarten Schwierigkeiten. Teilweise sterben sie flächig ab.“ Dabei sei Wald für den Klimaschutz notwendig, betont Brosi. Nicht nur, weil er Temperaturschwankungen ausgleicht indem Bäume Wasser verdunsten, sondern auch, indem sie CO 2 binden. „Aufforsten allein bringt nur wenig.“ Das Holz müsse genutzt werden: „Ein Stuhl aus Holz bindet CO 2 so lange, bis er verbrannt wird oder vermodert.“

