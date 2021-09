Noch ist der Marktplatz leer: Peter Aichelin (von links) vom VCD-Kreisverband Schwäbisch Hall, Orni Förster (Fridays for Future Schwäbisch Hall) und Hanne Noebel von Parents for Future Schwäbisch Hall hoffen auf große Beteiligung am Klimstreik am Freitag. © Foto: Norbert Acker