Barbara Niehaus aus Waldtann ist neu im Kreßberger Gemeinderat, als Vorbereitung für die Sitzungen studierte sie die Homepage der Gemeinde. „Was gibt es überhaupt?“, dachte sie sich, und „dann habe ich den gesehen, hoppla“. Mit den meint sie den Bericht „Ini­tialberatung Klimaschutz“ vom August 2014, der sich auf der Homepage der Gemeinde versteckt, hinter dem Reiter Rathaus und dann dem Reiter Klimaschutz.

„Kennt ihr den?“, fragte Niehaus ihre Kollegen der Offenen Liste. Einhellige Antwort: nein. „Seit 20 Jahren sitze ich in diesem Gemeinderat, das ist mir entgangen“, sagt Bernd Kaspar am Donnerstag am Telefon, und: „Ich kann es nicht glauben. Das Ding steht seit fünf Jahren im Internet.“ In der Gemeinderatssitzung am Montag sprach Kaspar den Bericht, der 38 Seiten umfasst, an.

Als quasi Vorbereitung sahen sich Kaspar und Niehaus einen Tag zuvor den französischen Film „Worauf warten wir noch“ im Kino an. Dabei geht es um ein Dorf im Elsass, das sich 2009 ein Programm zur Autonomieförderung auflegte: Abhängigkeit von importierten Nahrungsmitteln und Erdöl verringern, Energiebilanz des Ortes durch Ausbau erneuerbarer Energien verbessern, lokale Wirtschaft fördern. Solche Sachen.

In dem Klimaschutzbericht „steckt unheimlich viel Arbeit“

In dem Bericht zum Klimaschutz stecke „unheimlich viel Arbeit“, sagt Kaspar in der Sitzung. „Das Ding darf nicht verschollen bleiben. Es ist lesenswert.“ Mittlerweile kennt er den Bericht „fast auswendig“. Kaspar hält ihn auch für „brisant“ und wirft die Frage auf, ob Beschlüsse des Gemeinderates vielleicht anders ausgefallen wären. Er denkt zum Beispiel an das Baugebiet Obere Schanze in Mariäkappel, das inzwischen mit Erdgas erschlossen wurde, aber bei dem mal eine Nahwärme-Lösung im Raum stand. Die Studie, die der Energieversorger damals im Gemeinderat vorstellte, war mit „Nachhaltige Wärmeversorgung“ überschrieben.

„Ich wehre mich dagegen, dass wir dargestellt werden, uns sei das Klima egal“, betont Bürgermeister Robert Fischer. Eine Grundsatzkritik liegt Kaspar fern: „In dem Fahrplan sind Dinge drin, die muss man noch mal durchgehen. Waren wir damals weiter als heute? Ich weiß es nicht.“ Er findet jedenfalls, dass sich Kreßberg mit dem Klimaschutzbericht „rühmlich hervorgetan“ habe.

In dem Bericht ist die Rede davon, dass der Gemeinderat „zu Beginn des Beratungsprozesses“ in einer Sitzung am 10. Oktober 2013 über das Vorgehen informiert wurde. Die Sache ist die: Am 10. Oktober 2013 gab es keine Gemeinderatssitzung.

Verfasser des Berichtes ist Thomas Steidle von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, kurz KEA, mit Hauptsitz in Karlsruhe. Steidle erinnert sich noch an fünf Termine, die er mit dem Kreßberger Bürgermeister hatte. Mit dabei war auch ein Vertreter des Energiezentrums Wolpertshausen, der Energieagentur des Landkreises Schwäbisch Hall. Die Gespräche bezeichnet Steidle in der Rückschau als „sehr interessant“ und „offen“.

Bericht ist Grundlage für Bürgerbeteiligung

Das Wort Klimaschutzkonzept, wie es im Gemeinderat mehrmals heißt, verwendet Steidle nicht. Er spricht von „Einstiegsberatung“ und „Know-how-Transfer“ in die Gemeinde. Kosten damals: rund 12.000 Euro für 15 Tage Arbeit, zu 65 Prozent gefördert von der Bundesregierung. Ziel der Beratung: „Dinge, die sowieso getan werden, mit Klimaschutz verbinden“.

Normalerweise dient so ein Bericht als Grundlage für die Beteiligung von Gemeinderat und Bürgern. Erst danach erstellt die KEA, wenn es gewünscht wird, ein Klimaschutzkonzept. „Das waren nur Vorschläge“, sagt Steidle im Fall von Kreßberg. Er gibt aber zu, dass der Bericht „sehr ausführlich“ ausgefallen sei. Es stehen sogar Prioritäten drin.

„Darauf aufbauend können die nächsten Schritte zur langfristigen Vorgehensweise bei Energieversorgung und Klimaschutz geplant werden“, heißt es im Bericht. Aber: Das Ganze sei „nicht mal eben mit der linken Hand zu erledigen“, betont Steidle. Deshalb könnte es auch darum gehen, ob sich Kreßberg vielleicht mit anderen Gemeinden einen Klimaschutzmanager leisten will.

