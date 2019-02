Imkerei Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Next

Mit ihrem Honig haben die Imker ein „wunderbares“ Produkt vorzuweisen. In Fichtenberg werden sie aber auch für anderweitige Aktivitäten gelobt, beispielsweise das Aussäen von Wildblumensamen. © Foto: dpa

Julia Braxmaier

Knapp die Hälfte der aktuell 132 aktiven Mitglieder des Bezirksimkervereins Gaildorf besuchten am 15. Februar die Frühjahrshauptversammlung in der Fichtenberger „Krone“. Sie wurden von Bürgermeister Roland Miola begrüßt. Er wünsche sich für die Gemeinden immer genügend Imker, nicht nur wegen ihres „wunderbaren Produktes“, sondern auch wegen ihrer Aktivitäten, die der Belebung und Verschönerung dienen, sagte Miola. Er erwähnte insbesondere verschiedene Blühsamen-­Aktionen, die in den vergangenen Jahren organisiert wurden.

Nach den Jahresberichten vom ersten Vorstand Kurt Schukraft, von Schriftführerin Julia Braxmaier und Kassier Stefan Hägele standen reguläre Wahlen der Vorstandschaft an. Sie wurde nach der von Miola geleiteten Entlastung einstimmig und ohne Enthaltungen wiedergewählt. Isidor Deimel gab das Amt des Bezirksbetreuers von Sulzbach an Tobias Hoffmann weiter. Ansonsten blieb der Vorstand unverändert.

Belegstellenleiter Axel Müller und Andreas Meyer für die Züchtergruppe des Gaildorfer Bezirksimkervereins berichteten über gute Zuchtergebnisse der Belegstelle. 74 Prozent der von Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Ludwigsburg, Aalen und Heilbronn angelieferten Königinnen wurden im Eisbachtal begattet und 85 Prozent der handbesamten Königinnen gingen in Eiablage.

Diplom-Agrarbiologe Richard Odemer, der seine Doktorarbeit an der Uni Hohenheim schrieb, informierte dann ausführlich über die Chancen und Risiken von Landwirtschaft und Imkerei. Die Hauptspannungsfelder – Pflanzenschutz-Spritzmittel und Monokulturen – könnten durch einfache Maßnahmen wie den Einsatz von Spritzdüsen unterhalb der Blütenebene, die Anlage von artenreichen Blühstreifen in den Ackerflächen und Trittsteinkonzepten für Nützlinge entschärft werden, erklärte Odemer. Besonders hart treffe es ansonsten die kleinen und solitär überwinternden Insekten, deren Bewegungsradien begrenzt seien und deren Lebensräume daher knapp werden. Für die bestäubenden Honigbienen seien die Frühtrachten wie die Obstbaumblüte sehr wichtig, um die Volksstärke im Frühjahr weiter auszubauen. In den letzten 15 Jahren wurde ein Rückgang von 49 Prozent der Streuobstwiesen verzeichnet.

Der Anbau der „Durchwachsenen Silphie“ statt einer Maiswüste als Biogas-/Methan-Lieferant könnte die Situation der Insekten bereits verbessern, weil das Blühangebot langfristig erweitert würde, sagte Odemer. Indem Nützlinge in den Blühstreifen einen Lebensraum finden, werde zum Beispiel der Schädlingsbefall von Getreidehähnchen beim Weizen um etwa 50 Prozent reduziert und das rückstandsfrei. Die Förderung dieser Maßnahmen durch die Politik würde ein Umdenken in der konventionellen Landwirtschaft ermöglichen.

Eugen Häfele wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Manfred Schust für 40 Jahre und Horst Lutz für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.