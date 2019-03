Musik Kleine Gruppe mit großem Auftritt

Kinder können beim Musical mitmachen

Der Kinderchor der Johanneskirche führt in diesem Sommer ein Kindermusical auf. Chorstunden sind mittwochs von 15 bis 16 Uhr im Johannesgemeindehaus in Crailsheim.

Anmeldung unter Telefon 0 79 51 / 4 42 35 (Broer), oder per E-Mail an Bezirkskantorat.Crailsheim@web.de.