Anna Hollenbach aus Kleinansbach ist neue stellvertretende Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL).

Keine Frage, Anna Hollenbach ist ein begeistertes Mitglied der Landjugend. „Eine Riesengemeinschaft“ sei diese, sagt die 22-Jährige. „Man lernt in ihr so viele Menschen kennen, man kann wirklich etwas bewegen, miteinander Veranstaltungen stemmen, Verantwortung füreinander übernehmen.“ Apropos Verantwortung: Diese trägt Hollenbach nicht nur auf lokaler oder regionaler Ebene, sondern deutschlandweit. Auf der Bundesmitgliederversammlung des BDL in Bielefeld wurde die Hohenloherin kürzlich zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Hollenbach kommt aus Kleinansbach und war Mitglied der Landjugend Rot am See. Vor zwei Jahren zog sie der Liebe wegen nach Fellbach, wo sie als Erzieherin arbeitet und natürlich ebenfalls in der Landjugend aktiv ist. Bislang gehörte sie bereits dem Vorstand des Landesverbands Württemberg-Baden an. Jetzt also hat sie den nächsten Schritt gemacht. Man könnte sagen: Hollenbach hat Gefallen am politischen Engagement gefunden. Sie selbst formuliert es im Gespräch mit unserer Zeitung so: „Umso höher man kommt, umso mehr kann man sich einmischen. Man kommt in einen Austausch mit vielen interessanten Menschen.“

Flughafen Streik Frankfurt, München: Hier wird am Dienstag gestreikt - Ausfälle in Stuttgart Am Dienstag streikt an sechs deutschen Flughäfen das Sicherheitspersonal. Dies hat auch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen.

Landjugendliche, hat sie dabei festgestellt, tickten eigentlich überall gleich – „nur der Dialekt ist anders“. Alle hätten dieselben Anliegen, Wünsche, Sorgen, und diese will Hollenbach angehen. Agrarpolitik spielt da natürlich eine wichtige Rolle, aktuelle Themen werden aufgegriffen, zuletzt veröffentlichte der BDL ein Thesenpapier zum Thema Wolf, aber auch gesellschaftspolitische Aktionen wie „Fremde werden Freunde“ gehören zum Repertoire der Landjugendlichen auf Bundesebene.

„Mein Ziel ist es, das Netzwerk junger Menschen in den ländlichen Räumen voranzubringen, um auf diesem Wege besser auf die immer neuen Herausforderungen reagieren zu können“, wird Hollenbach in der Pressemitteilung des BDL zu ihrer Wahl zitiert.

Wettbewerb Valckenburgschüler messen sich in Sachen Landwirtschaft Kenntnisse über Saatgut und Tierhaltung waren beim Wettbewerb der Deutschen Landjugend in der Valckenburgschule gefragt. Gewonnen hat Manuel Morlok.

Einmal im Monat nach Berlin

Im Vorstand ist sie für Außenbeziehungen und Regionalentwicklung zuständig, einmal im Monat muss sie zu Sitzungen nach Berlin reisen. Auf dem deutschen Bauerntag wird sie aktiv sein, auf der nächsten Grünen Woche die Moderation einer Jugendveranstaltung übernehmen.

Erst einmal ist Hollenbach übrigens nur für ein Jahr gewählt, aber sie weiß jetzt schon, dass sie auch danach gerne weitermachen möchte. „Ich freue mich riesig und habe richtig Lust auf die Aufgabe“, sagt sie. „Es ist mir wichtig, als Sprachrohr für Jugendliche vom Land zu agieren.“ Dafür hat sie noch viel Zeit: Bis 35 gilt man als landjugendlich.

Das könnte dich auch interessieren: