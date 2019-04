Ein Duo des Racing-Teams Mögglingen holt beim zweiten Lauf des DMSB-Rallye-Cups wichtige Punkte.

Traditionell findet am Samstag des Osterwochenendes die Rallye Tiefenbach bei Passau statt. Aufgrund der Feiertage hatte der Veranstalter ASC Tiefenbach eine gut gefüllte Starterliste mit insgesamt 109 Teams. Vom Racing Team Mögglingen nahm Jan-Marc Soutschka mit Co-Pilotin Daniela Kurz den Weg nach Bayern auf sich. Mit ihrem VW Polo starteten die beiden in der Klasse NC8.

Die Rallye Tiefenbach ist bekannt für ihre sehr schnellen und dementsprechend auch anspruchsvollen Wertungsprüfungen. Mit Startnummer 113 ging es für Jan-Marc Soutschka und Daniela Kurz an den Start. Gleich von Beginn an konnte sich das Team mit schnellen Zeiten an die Klassenspitze setzen.

Bereits zum „Regrouping“ nach drei Wertungsprüfungen führte das Team mit 29 Sekunden. Aufgrund der sehr warmen Frühlingstemperaturen und der harten Fahrweise in der ersten Sektion hatten die Bremsen aber stark abgebaut. Hierdurch waren kleinere Fahrfehler aufgrund der überhitzten Bremsen auf den Wertungsprüfungen der zweiten Sektion nicht zu vermeiden. Dennoch konnte das Mögglinger Team seinen VW Polo ohne Beschädigungen ins Ziel bringen.

Verdientermaßen konnte sich das Team Soutschka/Kurz mit mehr als einer Minute Vorsprung den Klassensieg in der NC8 sowie einen 46. Gesamtplatz sichern. Mit diesem Erfolg verbuchten die beiden wichtige Punkte für den DMSB-Rallye-Cup für sich.

